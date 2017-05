Consello.- A Xunta activa un programa de especialización para 2.500 mozos parados que incluirá formación itinerante

A Xunta de Galicia porá en marcha un programa de formación para desempregados dirixido especificamente a menores de 30 anos que beneficiará a unhas 2.500 persoas e que incluirá, como novidade, formación itinerante en concellos que non contan con centros homologados.

Así o indicou o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, durante a roda posterior ao Consello da Xunta que tratou este programa, no cal se investirán 4,3 millóns de euros entre 2017 e 2018.

A iniciativa prevé formar, a través de 160 cursos, a preto de 2.500 mozos e, por primeira vez, inclúe unha modalidade de formación porta a porta dirixida a 140 concellos do rural que non contan con centros homologados.

Núñez Feijóo apuntou que estes concellos terán precisamente prioridade neste programa, vinculado ao Sistema de Garantía Xuvenil, garantindo que a formación chegue aos mozos destas zonas a través de centros móbiles ou espazos habilitados provisionalmente para este fin.

Os cursos ofertados axustaranse ás necesidades do tecido empresarial de cada zona e primarán os cursos con maior inserción laboral e enfocados ao uso das tecnoloxías. Ao concluílos, os participantes obterán certificados de profesionalidade homologados con validez en toda España.

O obxectivo desta iniciativa é seguir reducindo o desemprego xuvenil, que no último ano caeu un 15,78%, así como achegar a formación ao rural, fixando poboación nestas zonas.

TRANSFORMACIÓN DIXITAL DE PEMES

Por outra banda, a Xunta e o Ministerio de Economía impulsarán este ano a transformación dixital de 30 pemes industriais galegas, que poderán diagnosticar a súa situación actual e aplicar un plan para avanzar na súa dixitalización contando con asesoramento especializado.

Será mediante un convenio pioneiro en Galicia entre o Igape e a Fundación EOI, que aprobou este xoves o Consello da Xunta, para o desenvolvemento da Estratexia da Industria Conectada 4.0.

O acordo conta cun orzamento de máis de 300.000 euros e permitirá o desenvolvemento do programa Activa Industria 4.0, mediante o cal as empresas participantes recibirán asesoramento especializado e individualizado con apoio de consultoras con experiencia na implantación de proxectos.

Ademais, todas as pemes industriais que o desexen poderán utilizar a aplicación da iniciativa HADA, unha ferramenta de autodiagnóstico dixital avanzado que lles permitirá coñecer o seu grao de madurez dixital.

PROGRAMA FORMATIVO

Tamén no marco da Axenda Galicia-Industria 4.0, o Consello da Xunta foi informado da segunda convocatoria do programa formativo que desenvolve a Consellería de Economía para impulsar a Industria 4.0 entre traballadores e mandos intermedios de empresas galegas.

Poderán beneficiarse desta iniciativa ao redor de 1.000 persoas, que trasladarán os coñecementos que adquiran sobre fábrica intelixente ás súas empresas, para que así "gañen competitividade". Este programa de axudas á formación 4.0 conta cun orzamento de 700.000 euros e diríxese a organismos intermedios, como clústers e centros tecnolóxicos, que organicen programas formativos nos que participen persoas vinculadas profesionalmente cunha peme galega.

A iniciativa apoiará programas de formación en ámbitos como a robótica, big data, Internet das cousas, vehículos autónomos, ciberseguridade, loxística 4.0 ou eficiencia enerxética.

A diferenza da primeira edición, na que se cubría o 50 por cento do custo da acción formativa con independencia do tamaño do organismo intermedio, nesta ocasión a axuda sobe ata o 70 por cento no caso de que o beneficiario cumpra as condicións de pequena empresa e do 60 por cento se é mediana.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Finalmente, o Consello da Xunta deu este xoves o visto e prace ao acordo da Dirección Xeral de Relacións Exteriores para a concesión de seis bolsas de formación para expertos en cooperación internacional para o desenvolvemento no período 2017-2018.

A convocatoria está dotada con 98.000 euros, que servirán para financiar as actividades de formación deste seis bolseiros entre o 1 de setembro deste ano e o 31 de agosto de 2018. O seu obxectivo é apoiar a formación de expertos en cooperación internacional, cumprindo co establecido nos plans directores de cooperación galega, en especial no que se refire ao apoio á formación e á capacitación especializada de actores e axentes de cooperación.

Os destinos das bolsas serán a sede da dirección xeral en Santiago de Compostela e as oficinas técnicas de cooperación da Axencia Española de Cooperación Internacional. O importe será de 1.200 euros brutos mensuais, máis os gastos de viaxe, no caso de que os destinos sexan no exterior, e de 1.000 euros se son na sede de Relacións Exteriores.