A Asociación Clara Campoamor se personará na causa contra o pai do neno asasinado e ofrece o seu apoio á nai

A Asociación Clara Campoamor se personará na causa contra o pai do menor de 11 anos detido pola morte do seu fillo, cuxo corpo foi achado nun monte de Oza-Cesuras (A Coruña).

Así o confirmou a Europa Press a presidenta da entidade, Blanca Estrella Ruíz, quen matizou que a próxima semana valorará a asociación se se personará como acusación popular ou particular, para o que se porán en contacto coa nai do neno.

"Nin un neno máis", afirmou a presidenta da Asociación Clara Campoamor, quen trasladou á nai do neno falecido "todo" o seu "agarimo e apoio". "Aquí estamos para o que faga falta", manifestou.

Blanca Estrella Ruíz tachou de "vergoña" que maltratadores teñan dereito en España a réxime de visitas dos seus fillos. "Non só a lei que protexe aos nenos, hai que ter tamén sentido común", demandou á xustiza.

Así, lembrou que segundo a ONU os menores "non poden vivir entre violencia", polo que apelou ao "sentido común". "Un xuíz ten que ser máis rápido", reclamou porque "os nenos non poden estar nesas mans (de maltratadores)". "A custodia compartida cun violento ou maltratador non pode ser", concluíu.