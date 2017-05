Representantes dos traballadores de Navantia reuníronse este xoves en Madrid co novo presidente da compañía, o galego Esteban García Vilasánchez, para reclamar un cambio no modelo organizativo co fin de "poder cumprir prazos".

O presidente da coordinadora unitaria de comités de empresa de Navantia, Javier Galán (CC.OO.), pediu "o regreso ao modelo organizativo existente antes da chegada do anterior presidente, do señor José Manuel Revuelta".

En concreto, valora que co sistema que Navantia usaba no pasado "era unha organización que resolvía os problemas, co cumprimento en prazo dos programas construtivos de buques". Respecto diso, critica a "centralización desmesurada" do actual departamento de compras, que foi "nefasto".

"Puxemos como exemplo que para pedir media ducia de parafusos en Ferrol hai que facelo a Cartaxena (Murcia), e de Cartaxena a Madrid e de Madrid a Ferrol", lamenta en declaracións a Europa Press o tamén presidente do comité de empresa de Navantia Ferrol.

Na sede central de Navantia en Madrid estiveron presentes representantes do sete centros de traballo que ten a sociedade participada integramente pola Sociedade Estatal de Participacións Industriais (SEPI) e o encontro prolongouse durante dúas horas.

INFORME COREANO

Nesta liña, trasladouse ao presidente da compañía "un informe realizado por un estaleiro coreano", que estima que "coa actual situación" Navantia "é incapaz de volver producir un buque no tempo necesario dentro do contrato".

Galán explica que García Vilasánchez trasladou a súa intención de ter en conta a opinión dos traballadores "sobre o modelo de organización que debe ter a empresa".

"Decidiu tomar nota e está seguro de que imos coincidir en moitas das cuestións que lle expuxemos e de que a finais de maio ou principios de xuño imos ter un cambio", asegurou este representante dos traballadores.

Neste sentido, lembra que Navantia é "unhas empresas pública", polo que cre necesario "contar nas decisións coa participación dos representantes dos traballadores".