O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, admitiu este xoves a súa "sorpresa" ante as restricións á circulación nos pasos fronteirizos con Portugal e lamentou que o país veciño non trasladase "coa suficiente axilidade" a situación derivada da visita do Papa Francisco a Fátima.

Ou Presidente Dá Xunta, Alberto Núñez Feijóo, Comparecerá En Rolda De Prensa Par | Fonte: Europa Press

Tras a reunión semanal do seu Goberno, o presidente asegurou entender a "contrariedade" dos afectados e, aínda que recoñeceu que Portugal ten "competencias" para adoptar as decisións que considere sobre as súas fronteiras, recalcou a "sorpresa" da Xunta ante as medidas de restrición.

"Creo que non se trasladou con intensidade nin axilidade a decisión; non nos parece que se fixese coa antelación nin coa axilidade suficiente", afeou o xefe do Executivo galego.

Por outra banda, Feijóo rexeitou avanzar cuestións da axenda que se abordarán na próxima reunión da Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal, que, concretou, terá lugar en Braga o vindeiro luns.