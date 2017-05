Conde comunica a comité e alcaldes que recibiu a solicitude de Ferroatlántica e Augas xa avalía a documentación

O conselleiro de Economía, Francisco Conde, comunicou ao comité de empresa e aos alcaldes da zona que recibiu a solicitude formal de segregación por parte de Ferroatlántica, co obxectivo de poder vender as centrais hidroeléctricas de Cee e Dumbría (A Coruña).

Así as cousas, fontes da consellería consultadas por Europa Press indican que agora toca avaliar a documentación, dirixida ao organismo Augas de Galicia e "inxente" segundo a propia empresa, que este xoves emitiu un comunicado de prensa subliñando que "só" co levantamento da prohibición de segregar as actividades de ferroaleación e enerxía eléctrica poderá executar o plan que, asegura, garante a súa viabilidade.

As mesmas fontes evitaron dar un prazo no cal a administración terá resposta a esta petición, e subliñan que seguirá o proceso habitual neste tipo de trámites.

Pola súa banda, o presidente do comité de empresa, Santiago Paz, asegurou, tamén en declaracións a Europa Press, que a noticia "non caeu de sorpresa" na Costa da Morte e indicou que os traballadores celebrarán este venres unha reunión para analizar que resposta dan a este novo paso.

O comité rexeita a venda e non se cre as palabras de Ferroatlántica cando di que o comprador das centrais --o fondo canadense Brookfield, segundo Paz-- manterá o emprego.

DESPOIS DE MESES DE MANIFESTACIÓNS

A solicitude formal de Ferroatlántica chega despois de varios meses de polémica nos que os traballadores de Cee e Dumbría manifestáronse, contrarios á venda das centrais.

Entre tanto, a firma anunciou á comisión nacional do mercado de valores (CNMV) que xa tiña comprador, e a oposición esixiu ao Goberno galego que non permitise a operación, ante o que o Executivo sempre alegou que aínda non recibira petición oficial.

Fai algo máis dun mes, o 8 de abril, Ferroglobe informou de que sindicatos e dirección alcanzaran un acordo para desenvolver o plan de investimentos para as empresas do grupo en España, pacto que o comité de empresa de Ferroatlántica na Costa da Morte cualificou de "ilegal". De feito, a continuación, os delegados de UXT e CC.OO. do comité en Cee e Dumbría anunciaron a súa ruptura coas súas organizacións.