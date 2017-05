Estrella Galicia dá o pistoletazo de saída aos seus festivais, que este ano contarán con maridaxes de música e cervexa

SON Estrella Galicia deu este xoves 11 de maio o pistoletazo de saída a unha nova tempada de festivais, que se estende desde xuño ata final de ano, pondo en marcha a súa nova iniciativa que estará presente nos festivais deste verán: 'A que soa a túa Cervexa', unha experiencia didáctica creada para coñecer como é o proceso de elaboración da cervexa e da música, xa que ambos "teñen moito en común e son procesos artísticos".

Música, grupo, banda, rock, guitarra, batería Míster Marshall | Fonte: Europa Press

Desta maneira, a compañía presentou a actividade nun taller aberto aos medios no que o mestre cervexeiro Fernando Iglesias e o product manager de SON estrela Galicia, Víctor Mantillán, explicaron a unión que existe entre "dous universos tan parecidos", debullando un a un todos os ingredientes, instrumentos e patróns necesarios para crear "unha cervexa con identidade e unha canción con bo ritmo". Para iso, contaron coa banda Míster Marshall.

Así, Mantillán comezou establecendo unha analogía entre a batería dun grupo e a auga da cervexa, que conforma o 80-90% do produto. "A auga é a materia prima que determina o sabor e marca o ritmo, así como a batería", sinalou pola súa banda Iglesias.

Os asistentes puideron degustar así dous tipos de auga, unha auga de cal e unha auga "moito máis equilibrada", dous sabores diferentes que, segundo explicaron, trasládanse á cervexa. Á súa vez, Míster Marshall tocou a batería cambiando a intensidade da mesma para ensinar que a canción "tamén soa diferente".

A continuación, explicaron como no proceso de elaboración, "os cereais son á cervexa o que a guitarra é a unha banda" ofrecendo aos asistentes distintos grans de malta, de menos a máis tostados, e sinalando que ambos "lle dan a cor á cervexa". "Hai cervexas máis louras e torradas, a cor vai en función do grao do secado do cereal", destacou para explicar que "unha cervexa tostada sería como unha guitarra heavy metal".

Nesta liña, Mantillán indicou que o baixo nun grupo "non é destacable en si mesmo, pero se o quitas a canción non tería sentido", algo que Míster Marshall demostrou tocando diferentes versións, primeiro cun baixo acompañante, e despois cun baixo "máis protagonista". "O mesmo pasa co lúpulo na cervexa", subliñou Iglesias para explicar que o lúpulo pode xerar amargor ou aromas máis suaves.

En canto ao fermento da cervexa, o mestre cervexeiro sinalou que podería tratarse da voz nunha canción. "O fermento ten que coidarse e consentirse, como a voz" apuntou. Para finalizar, o grupo tocou un llos seus 'singles' "completamente terminado" e os asistentes puideron degustar unha das cervexas de Estrella Galicia. "Ambas saben e soan a Deus", chancearon.

'A que soa a túa Cervexa' ten o obxectivo de introducir o concepto de "cultura da cervexa e da música" nos festivais, para "poder gozar de ambos sabendo como foron creados".

O taller estará presente nos festivais: Atlantic Fest en Pontevedra do 30 de xuño ao 2 de xullo; o Portamérica, en Pontevedra, do 13 ao 15 de xullo; o Sinsal SON Estrella Galicia que terá lugar en Redondela do 21 ao 23 de xullo; o Noroeste Estrella Galicia, na Coruña do 8 ao 13 de agosto; o WOS festival en Santiago de Compostela do 6 ao 10 de setembro; o Purplee Weekend en león, do 6 ao 9 de novembro; e a MIRA Digitl Arts Festival que terá lugar do 9 ao 11 de novembro en Barcelona.