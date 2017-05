Esquerda Unida reclama aos edís de Vilagarcía expulsados que entreguen a súa acta de concelleira

A dirección de Esquerda Unida retirou o carné de militante a Miguel Alves e Ramón Bueno, edís no Concello de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), á vez que reclamou a ambos que entreguen a súa acta como concelleira.

Diso informou este xoves en comparecencia de prensa o secretario de Organización de EU, Rubén Pérez, quen manifestou que a decisión "non é unha cuestión legal" senón "moral", dadas as violacións reiteradas dos edís na disciplina de voto do grupo de Esquerda Unida no municipio arousán.

Alves, Bueno e militantes afíns atópanse enfrontados desde fai máis dun ano ao portavoz de EU en Vilagarcía, Jesús López. De feito, no pleno celebrado a comezos do mes de marzo para a aprobación dos orzamentos municipais, Alves apoiou as contas presentadas polo goberno local --aprobadas pola mínima-- mentres que o grupo de Esquerda Unida votou en contra.

Pérez volveu a reclamar este xoves aos edís que entreguen as súas actas como concelleiras, xa que estas "corresponden a EU" e que, de non facelo, estar a producir un caso de "transfuguismo".

"Non todas as persoas teñen a categoría moral para saber que a súa acta corresponde a Esquerda Unida", manifestou Pérez, quen apuntou que a baixa como militantes xa foi comunicada vía "carta certificada" a estas persoas, que ten dous días para presentar alegacións.

Por outra banda, o secretario de organización afirmou que "a xente volve achegarse" a Esquerda Unida na comarca arousá, onde a organización perdeu "o 60 por cento" da militancia nos últimos anos.

Ademais, mostrouse optimista coa creación dunha 'marea' municipalista con outras forzas de esquerda de face ás eleccións locais de 2019.