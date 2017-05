Condenan a unha nai de Vigo a unha multa de 630 euros por calumniar á profesora do seu fillo por Whatsapp

A maxistrada-xuíz do Xulgado do Penal número tres de Vigo condenou á nai Lidia D.C., a pagar unha multa de 630 euros como autora dun delito de calumnias, despois de que nun grupo de Whatsapp enviase unha mensaxe para "a falsa imputación duns feitos delituosos con intención de difamar e de atacar a dignidade persoal e profesional" da profesora do seu fillo.

Na sentenza, á que tivo acceso Europa Press, a xuíza considera probado que en xaneiro de 2016, a muller escribiu nun grupo de Whatsapp de pais de alumnos da mesma clase, "con ánimo de atentar contra a estimación" da profesora, que esta "se dedica a zarandear de malas formas" ao seu fillo, a "tiralo do brazo, búrlase del...". "Está con medo", engadiu sobre o menor.

Por mor diso, convocouse unha reunión no centro escolar, na que a acusada se comprometeu a desculparse polo mesmo grupo, aínda que "a única mensaxe que colgou dicía 'Quero pedirvos perdón por poñer o outro día un comentario que non ten nada que ver con este grupo'"; ante o que a profesora acudiu aos xulgados.

A maxistrada entende que estes feitos "son constitutivos dun delito de calumnias" á vista da proba practicada, xa que, apunta, a nai enviou unha mensaxe no que "realiza imputacións sobradamente específicas, tanto polo seu contido como polas circunstancias e contexto no que se verten", e "está a imputar un comportamento penalmente relevante".

Así as cousas, recalca que non hai "ningunha dúbida" de que as expresións proferidas pola acusada "son obxectivamente ofensivas e suficientemente graves para considerar menoscabada a dignidade e a honra da prexudicada, e pon en dúbida o correcto desempeño do seu cargo, sen que ditas expresións póidanse ver amparadas polo dereito á crítica".

Engade, ademais, que a nai mandou a mensaxe sen facer "ningún tipo de comprobación previa", e que se infere "de modo claro unha finalidade de descrédito ou perda de estimación pública", xa que tampouco "solicitou nin cambio de clase nin cambio de centro educativo". "En definitiva, a imputación realizada pola acusada carece de base obxectiva ou indiciaria que a sustente", sentenza.

FALTA DE RECTIFICACIÓN

A maxistrada tamén reprocha á nai "a súa falta de rectificación tanto no propio WhatsApp" como "na conciliación promovida polo querellante ou no propio acto de xuízo", e insiste en que "esta intencionada, desproporcionada, innecesaria e inxustificada atribución delituosa á profesora vai máis aló da crítica lexítima que cabe facer".

Por todo iso, a condena a sete meses de multa a razón de tres euros ao día; por unha banda, en atención á gravidade dos feitos e, por outro, porque carece de antecedentes penais e acreditouse que non traballa nin percibe ningún tipo de subsidio ou ingreso. Ademais, terá que indemnizar á profesora nun euro --como pedía a acusación-- e asumirá o total das costas.