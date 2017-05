O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, subliñou que Galicia acreditou formalmente as súas aspiracións para ser sede da Axencia Europea do Medicamento e reiterou que "non vai retirar" a súa candidatura, pese ao apoio que recibiu Barcelona para acoller este órgano.

Na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta, Feijóo valorou o apoio da Cámara Alta á candidatura de Barcelona para acoller este órgano que estaba situado en Londres, pero que haberá que recolocar a raíz do 'Brexit'.

De feito, lembrou que Barcelona foi "finalista" xunto con Londres para albergar esta Axencia, polo que lle parece "lóxico" que reivindique agora a súa condición e que sexa apoiada polo Executivo.

Non en balde, asegurou que Galicia "entende" a decisión do Goberno, ante o que formalizou tamén as súas aspiracións, pero non retirará a súa proposta.

"Se cadra Barcelona non a quere. Non sei se (Ada) Colau quérea ou non, nós si", resolveu.