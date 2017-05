O goberno portugués coa axuda da Garda Nacional Republicana(GNR) pechará todos e cada un dos pasos. De feito, só dous puntos permitirán a entrada e saída de transeúntes, reservados ambolos dous a casos aillados. Este é o caso do paso fronteirizo na Ponte Internacional de Tui-Valença e na fronteira entre Verín e Chaves. Máis como informaron dende fontes oficiais estes dous puntos manteránse baixo control rigoroso, existindo un control absoluto dos movementos das persoas.

Control na fronteira de Portugal | Fonte: temposgalegos.net

A pesares desta exclusión de paso, o goberno de Portugal establece varias directrices para os casos aillados nos que a GNR permitira o cruce:

Estar empadroado en Vigo. Será necesario xustificar o padrón municipal cun documento especial asinado polo emperador Abel Caballero, ou de non telo amosando o libro de familia que acredite a procedencia.

Paso por causa de forza maior. Se unha persoa acredita ter que mercar toallas de necesidade a GNR estará na obriga de permitir o paso.

Galegos e galegas que vivan na raia. Terán que convidar a GNR a un chupito de herbas feito na casa.

O resto de persoas que non cumpla. Os mencionados requerimentos non poderán acceder ao país luso.

A medida, que se encadra dentro da campaña por un Portugal con Dignidade, impulsada polo PCP e o Bloco de Esquerda, pretende poñer en alza a nación portuguesa fronte a aqueles que non fan máis que pretender desprestixiala e logo esquilmar as súas toallas e roupas de cama.

Polo de agora a medida, en fase piloto, so será levada á práctica durante esta semana, pero non se descarta que pasada esta se amplíe no tempo.