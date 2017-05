A Universidade de Vigo logra 3 millóns de fondos de cooperación transfronteiriza para dez proxectos de investigación

O Programa de Cooperación Transfronteiriza Interreg España-Portugal (POPTEP) seleccionou unha decena de proxectos de investigación da Universidade de Vigo, aos que achegará 3 millóns de euros, e nos que a institución académica viguesa cooperará con outras institucións galegas e do Norte de Portugal en áreas como a nanotecnoloxía, enerxías renovables, saúde, turismo, ou biotecnoloxía mariña.

Segundo explicou a vicerreitora de Investigación, Asunción Logo, a UVigo presentou medio centenar de proxectos a esta convocatoria, que busca promover a cooperación e intercambio de experiencias entre institucións de ambos os lados da fronteira para deseñar solucións comúns a problemas compartidos. Segundo Logo, o resultado da convocatoria foi "moi bo" e é un programa que "encaixa plenamente" coa estratexia transfronteiriza da Universidade.

Nesta convocatoria do POPTEP presentáronse 456 candidaturas, e aprobáronse 132 proxectos, o que significa axudas de cofinanciamento por valor de máis de 178 millóns de euros. O financiamento dos proxectos da UVigo completarase por parte da propia institución académica, ata os 4 millóns de orzamento total.

A Universidade de Vigo logrou a selección de 10 iniciativas, as mesmas que conseguiu a Universidade de Santiago de Compostela, a de Porto ou o Instituto Politécnico de Bragança.

PROXECTOS

A Universidade coordinará directamente una das iniciativas seleccionadas, o proxecto Iberos, liderado polo catedrático Pío González, do Grupo de Novos Materiais.

Na súa proposta, cun orzamento de 466.000 euros (dos que 350.000 euros de financian con fondos europeos), exponse a creación dun instituto de bioinxeñería en rede para o envellecemento saudable.

Por outra banda, o proxecto que logrou a maior axuda (555.000 dun total de 740.000 euros) foi Nanoeater, unha iniciativa dos grupos de Inmunoloxía, Química Coloidal, Óptica Física e Procesado do Sinal en Comunicacións. Esta iniciativa céntrase na transferencia e valorización de nanotecnoloxías a pemes innovadoras da eurorrexión Galicia-Norte de Portugal.

Ademais destes proxectos, foron seleccionados outro cinco do campus de Vigo e outro tres do campus de Ourense. Trátase de iniciativas nos ámbitos de cambio climático, prevención de inundacións, investigación en polifenoles con aplicacións industriais, biomasa, innovación en saúde, apoio comunitario a maiores no rural, biotecnoloxía mariña, ou preservación e valorización do río Miño.