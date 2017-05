O portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, destacou este xoves o "consenso lingüístico" que personalidades como Carlos Casares, o homenaxeado este ano no Día das Letras Galegas, contribuíron a construír en Galicia, e criticou que a chegada de Alberto Núñez Feijóo á Xunta supuxese a súa "quebra".

Acto de homenaxe do PSdeG a Carlos Casares | Fonte: Europa Press

"Necesitariamos no Parlamento actual a moitos Carlos Casares, bos e xenerosos", dixo nun acto de recoñecemento ao escritor que ocupou un escano socialista na primeira lexislatura autonómica.

Sobre esta decisión de participar na vida política, destacou a "xenerosidade" que lle levou a dar o paso, e tamén a mostrada polo PSdeG ao incluír como independentes a distintas figuras públicas de marcado perfil galeguista.

A súa facilidade para "tecer complicidades", apuntou, permitiu sacar adiante "instrumentos básicos" que continúan vixentes: a CRTVG, a Lei de Símbolos de Galicia e o Consello da Cultura Galega, entre outros.

Agora, como lamentou Leiceaga, a lingua galega utilízase como "arma arroxadiza" entre as forzas políticas. "Necesitamos recuperar o consenso", reivindicou, á vez que sinalou que, aínda que o seu uso é "un exercicio de liberdade", a administración debe garantir que a elección sexa "real" e non "nominal".

"A HOMENAXE DUN PAÍS ENTEIRO"

No acto tamén tomou a palabra Hakan Casares, fillo do escritor, para resaltar o papel do seu pai en defensa da lingua e a cultura propias en anos de "moitas dificultades" para esta empresa.

Nesta loita enmarcou o seu "breve" paso pola política, e tamén no seu soño de "unha sociedade xusta e igualitaria" a través da socialdemocracia.

Tamén tivo palabras de agradecemento para o PSdeG por este recoñecemento da súa figura en vésperas do Día das Letras Galegas. "Todos idealizamos aos nosos pais, pero a homenaxe dun país enteiro é moi bonito e moi grato", valorou.

O acto estivo conducido pola portavoz de Cultura do PSdeG no Parlamento, Concepción Burgo, quen expresou o seu "orgullo" por continuar a tarefa de Casares.

Con palabras de "profundo agarimo" a este "compañeiro", enxalzou a "unha figura imprescindible na Galicia contemporánea" e animou a "reler" a súa obra.

"SINXELO" PERO "SENTIDO" HOMENAXE

Neste "sinxelo" pero "sentido" homenaxe a Casares, ademais das intervencións do seu fillo e de Leiceaga, léronse varios fragmentos das súas obras: 'Á marxe', 'A galiña azul', 'Xoguetes para un tempo ferido' e 'Vento Ferido' foron os textos elixidos.

Ademais de boa parte dos deputados do PSdeG, que participaron na lectura coral, estiveron presentes distintos membros do partido en toda Galicia como o exalcalde de Santiago Xosé Sánchez Bugallo, o exdelegado do Goberno en Galicia Antón Louro e o secretario xeral de Xuventudes Socialistas de Galicia, Aitor Bouza.