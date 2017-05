O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, criticou este xoves que o PSOE pida agora, unha vez que entrou en vigor, suspender o decreto de vivendas turísticas. "Paréceme sorprendente", esgrimiu, antes de suxerir que os socialistas buscan "montar lea".

Manifestouno despois de que o portavoz de Turismo do Grupo Socialista, José Manuel Pérez Seco, reclamase á Xunta a suspensión da aplicación do decreto de vivendas de uso turístico para evitar a apertura de procesos xudiciais.

O deputado socialista pediu que este decreto se suspenda "polo menos en seis meses" para a súa "modificación", co obxectivo de facelo acorde con "os requirimentos" da Comisión Nacional do Mercado da Competencia (CNMC), que "en moitos casos coinciden coas peticións do sector".

Feijóo esgrimiu que lle parece "sorprendente" e a actitude dos socialistas e indicou que, non a "entende", salvo se se pretende "montar lea".

A continuación, esgrimiu que, se os socialistas e o resto de grupos non estaban de acordo co decreto, deberían expoñelo antes, durante o período de alegacións, como se fai cando se pretende "solucionar un problema". Dar o paso tras a súa entrada en vigor non lle parece "adecuado".

INSTRUCIÓN "INTERPRETATIVA"

Feijóo recalcou que o decreto "entrou en vigor" e a CNMV non pedía a "suspensión" do decreto, senón que expuña unha serie de discrepancias que a Xunta analizou coa Asesoría Xurídica, de forma que se expuxo facer unha instrución "interpretativa" para garantir a unidade de criterio na aplicación da norma.

"Pensamos que con esa instrución publicada no Diario Oficial de Galicia salvamos as dificultades que expuxo Competencia", resolveu.

A instrución incide en que a cesión das vivendas de uso turístico "terán que ser na súa totalidade", polo que o aluguer por estancia queda fóra do concepto de vivendas de uso turístico.

Ademais, entre outras cuestións, o período de aloxamento continuado non poderá exceder o tres meses, polo que os períodos superiores non entrarán nas tipoloxías deste decreto.