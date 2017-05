Un colexio de Vigo pon en marcha un proxecto educativo para previr o acoso escolar e promover o compañeirismo

O colexio San José da Guía, en Vigo, puxo en marcha un proxecto educativo que ten como fin a prevención do acoso escolar, mediante a formación de "embaixadores", a creación de espazos con valores positivos, a colocación de lemas no colexio, a elección de "axentes" encargados de vixiar que non haxa condutas prohibidas no recreo, e a entrega dun caderno para anotar boas accións.

Foto: Colexio Guía Vigo | Fonte: Europa Press

Tal e como comunicou este xoves a directora do centro, Teresa Pérez, o proxecto 'Quérote tanto...' xurdiu "para dar resposta a unha necesidade patente na sociedade ante das actitudes e actos violentos que ocorren no ámbito escolar", xa sexa discriminación, faltas de respecto, violencia ou desconsideración cara a calquera membro da comunidade educativa.

Neste sentido, remarcou que actuar contra o acoso escolar non pasa só por ter protocolos de actuación para responder cando se produce un feito deste tipo, senón que "é necesario actuar antes de que ocorra". Así as cousas, este proxecto, transversal e que implica a toda a comunidade educativa, ten como fin previr e fomentar o compañeirismo e os valores solidarios entre os nenos.

A primeira medida xa posta en marcha consiste na elección por parte do alumnado de cinco compañeiros por curso --entre sexto de primaria e terceiro da ESO-- que destacasen este ano lectivo polas súas actitudes de solidariedade e compañeirismo. Estes 20 mozos serán o próximo curso 'embaixadores-axentes Quérote tanto', que recibirá formación ao longo do II Camiño Solidario San José da Guía --que recadará fondos para unha escola en Perú--.

Así mesmo, a acción inclúe a creación de espazos nas aulas para mostrar valores positivos dos alumnos, e a elección quincenal de catro "axentes" encargados de vixiar nos recreos que non haxa accións prohibidas como pegar, insultar ou rirse de alguén --se hai algunha se suspenderá o recreo e se nun mes non hai ningunha premiarase cunha hora de recreo extra--.

Finalmente, o colexio colocará pancartas e sinais con lemas, e cada alumno terá o seu propio caderno 'Quérote tanto' no que anotará quincenalmente tres acciones que fixo para axudar a outro compañeiro e a resposta recibida. O incumprimento dos obxectivos suporá realizar unha tarefa social de axuda aos demais, e quen cumprisen todas as accións recibirán 0,5 puntos extra nas súas notas.