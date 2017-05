Antiviolencia impón a décimo oitava sanción ao Deportivo por permitir pancartas de 'Riazor Blues'

A Comisión contra a Violencia, o Racismo, a Xenofobia e a Intolerancia no Deporte propuxo por décimo oitava ocasión ao Deportivo unha multa de 30.000 euros por permitir a instalación dunha pancarta do grupo radical 'Riazor Blues' no seu estadio, así como outra de 25.000 euros ao Rayo Vallecano polo incumprimento das medidas de seguridade na exhibición de elementos de animación.

Riazor Blues no fondo de Riazor | Fonte: Europa Press

Segundo informou Antiviolencia nun comunicado, impón por décimo oitava ocasión a cantidade de 30.000 euros de sanción ao conxunto galego "por permitir que se instalase unha pancarta na Bancada Maratón coa lenda: 'Riazor Blues' no partido Deportivo-Espanyol", disputado o pasado domingo no feudo branquiazul.

Por outra banda, tamén sanciona ao Rayo Vallecano cun castigo de 25.000 euros, "por despregar varios tifos e, polo menos, cinco bandeiras de grandes dimensións", segundo indica, "sen seguir o protocolo de seguridade establecido en relación coa exhibición de elementos de animación" no encontro ligueiro do pasado sábado en Vallecas ante o Levante.