A Xunta mobiliza 10 millóns para mellorar a liquidez das explotacións vitivinícolas afectadas por xeadas

A Xunta acordou abrir unha nova liña de apoios que permitirá mobilizar 10 millóns de euros para axudar ás explotacións do sector vitivinícola galego que se viron afectadas as últimas xeadas.

Segundo informou o presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, quen pediu prudencia á hora de falar dos danos para que non haxa un efecto negativo no ámbito económico, o principal obxectivo desta liña é xerar unha maior liquidez a adegas e viticultores, é dicir, a autónomos, sociedades civís, cooperativas e sociedades mercantís con tamaño de pequena e mediana empresa.

A iniciativa, aprobada no Consello da Xunta e promovida polas Consellerías de Economía (a través do Igape) e de Medio Rural, contribúe a bonificar os tipos de interese e facer fronte ás garantías requiridas polas entidades bancarias ás empresas do sector.

Neste sentido, os apoios buscan rebaixar os intereses tanto para préstamos concedidos para o refinanciamento de pasivos como para acceso a circulante.

Na mesma liña que se persegue coas axudas que se abriron para o sector lácteo, o programa permitirá reducir a custo cero o tipo de interese dos préstamos outorgados polas entidades bancarias nestes dous campos -refinanciamento de pasivo e circulante-.

Este límite vén determinado pola normativa actual, que establece nesta cifra a contía máxima de axuda que se pode obter para cubrir os gastos financeiros e as comisións de avais.

PRAZO PARA REFINANCIAMENTO E MÁIS MEDIDAS

O prazo para o refinanciamento deberá ter un mínimo de 3 anos. En ambos os casos, cando a operación leve incorporado o aval dunha Sociedade de Garantía Recíproca (SGR), compensarase a comisión de constitución.

Ademais, cando a operación sexa para outorgar circulante, o Igape reavalará as propias SGR o 24 por cento de risco.

A Consellería de Medio Rural, ademais, traballa na elaboración dunha orde de axudas para a replantación destinadas a aqueles viticultores que perdan plantas, para que poidan asegurar a produción dos próximos anos. Tamén se trata de impulsar o pago áxil das pólizas de seguros, para que os profesionais teñan unha compensación "canto antes".

A nivel técnico, a Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia (Evega), dependente da Consellería do Medio Rural, fixo tamén unha serie de recomendacións técnicas para que os viticultores soubesen como actuar sobre os seus viñedos, así como unhas xornadas nas que lles explicaron estas prácticas sobre o terreo.

Pola súa banda, a conselleira do ramo, Ángeles Vázquez, está en conversacións co Ministerio, que se mostrou "sensible" con esta cuestión e estudará unha nova rebaixa fiscal para as zonas afectadas e outras posibilidades de colaboración, por exemplo, a través de financiamento de circulante e a unificación dos tipos de interese.

OBSERVATORIO DOS RÍOS

O Goberno galego tamén aprobou na súa reunión deste xoves o inicio da tramitación do decreto polo que se creará o Observatorio Autonómico dos Ríos de Galicia.

Feijóo subliñou que nace para pór en valor o patrimonio natural-ambiental dos leitos fluviais da comunidade (con 32.000 quilómetros de ríos).

Así, converterase na ferramenta para obter dun modo transversal e interdisciplinar información periódica e pormenorizada sobre o estado dos ríos galegos.

A Xunta autorizou, así mesmo, a transferencia a través do Concello de Salvaterra de Miño do tramo da PO-408 que percorre o seu termo municipal.

Tamén deu luz verde ás expropiacións para a execución de tres tramos de senda na PO-442, nos concellos de Vigo e Nigrán.