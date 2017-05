Dúas persoas feridas, unha delas atrapada, nunha colisión en Melide (A Coruña)

Unha colisión entre dous coches rexistrada na tarde deste xoves en Melide (A Coruña) saldouse con dúas persoas feridas, segundo informa o 112.

Unha delas, unha muller, foi evacuada en helicóptero a un centro hospitalario tras ser excarcerada do interior do seu vehículo. Segundo os datos facilitados ao 112, a vítima quedara atrapada entre o volante e o asento do coche.

O sinistro produciuse na estrada DP-4604, á altura de Corvelle. Foi a Garda Civil de Tráfico quen alertou do ocorrido ao 112 Galicia ás 15,55 horas.

Os profesionais do centro de atención ás emerxencias informaron os Bombeiros de Arzúa e a Urxencias Sanitarias, que mobilizou o helicóptero medicalizado con base en Santiago. Protección Civil e a Policía Local tamén recibiron o aviso do 112.

ACCIDENTE EN ARZÚA

Por outra banda, outras dúas persoas resultaron feridas nunha colisión ocorrida este xoves en Arzúa. En concreto, o sinistro rexistrouse na estrada que conecta a localidade con Melide, á altura da Castañeda.

As vítimas foron evacuadas en ambulancia a un centro hospitalario, aínda que os efectivos sanitarios decidiron mobilizar tamén un helicóptero. Foi, precisamente, Urxencias Sanitarias quen alertou do ocorrido aos 112 minutos despois das 14,00 horas. Leste informou os Bombeiros de Arzúa, a Protección Civil e á Garda Civil de Tráfico.