Galicia pide á UE unha nova categoría de botiquín que dea resposta ás necesidades da frota de baixura

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, remarcou que Galicia pide á Unión Europea (UE) que considere a posibilidade de realizar unha reclasificación dos botiquines e que engada unha nova categoría, denominada 'C-LOCAL' para as embarcacións de artes menores, é dicir, os buques que navegan e pescan dentro das augas interiores ou en zonas situadas a menos de 10 millas náuticas da costa.

Esta é unha das demandas que reflicte o informe que recolle o traballo realizado pola Administración galega ata o momento na materia e as conclusións do grupo de traballo creado co sector.

O documento foi avaliado este xoves polo Consello da Xunta e entregado hai uns días polo presidente da Xunta e pola conselleira do Mar, Rosa Quintana, ao director xeral de Asuntos Marítimos e Pesqueiros da UE.

O documento trasladado a Bruxelas tamén recolle a necesidade de resumir e actualizar os contidos da guía sanitaria que debe levar o botiquín.