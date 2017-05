Un operario ferido ao caerlle encima un portalón da depuradora de Viveiro (Lugo)

Un operario resultou ferido este xoves ao caerlle encima un portalón da estación depuradora de augas residuais de Viveiro, en Lugo. As instalacións nas que se produciron os feitos sitúanse na Avenida Ramón Canosa, en Celeiro.

Un particular contactou co 112 ás 15,00 horas para dar conta do ocorrido. O centro de atención ás emerxencias alertou a Urxencias Sanitarias, ao Grumir de Viveiro, á Policía Local e á Policía Nacional.

En Noia, por outra banda, un traballador municipal resultou ferido tras ser atropelado por un coche mentres arranxaba unha tubaxe de auga. O accidente tivo lugar nunha intersección de cálea Pintor Francisco Creo.

O 112 tivo constancia dos feitos minutos antes das 14,00 horas, a través dun aviso de Urxencias Sanitarias, e informou a Bombeiros de Boiro, Protección Civil e Policía Local.