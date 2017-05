O Parlamento insta á Xunta a manter un servizo público de seguimento de adopcións para as familias galegas

O Parlamento de Galicia aprobou por unanimidade dos grupos instar á Xunta a manter un servizo público de seguimento de post-adopción, a través da Consellería de Política Social, para as familias galegas con nenos e nenas adoptados.

Esta petición incluíase nunha proposición non de lei defendida pola deputada de En Marea, Paula Vázquez Verao, durante a Comisión de Sanidade, Política Social e Emprego, que incluía, ademais, outras demandas ao Goberno galego en relación aos expedientes de adopción en Burundi e Etiopía paralizados polo peche da entidade colaboradora de adopción internacional (Ecai) Addis Galicia.

Na súa intervención, Vázquez Verao explicou que un total de 58 familias galegas que iniciaron trámites de adopción desde 2011 en Etiopía e Burundi a través desta entidade, "acreditada pola Xunta", víronse afectadas pola perda de viabilidade económica. No conxunto de España, o número de afectados ascende a 81 familias.

Ante iso, reclamou á Xunta que "faga todo o necesario para poder darlle curso aos expedientes destas familias" a pesar de que "quizais non vaian ter éxito". Ademais, criticou que a Administración autonómica non fose "o suficientemente dilixente" no control desta ECAI.

XESTIÓNS DA XUNTA

Pola súa banda, a parlamentaria popular defendeu a xestión do Goberno galego en materia de adopcións. Así, tras detallar que a tramitación do expediente pódese facer por dúas vías, a través dun organismo acreditado en adopción internacional ou por un protocolo público, precisou que son moitos os países que só aceptan a primeira destas opcións.

Neste sentido, lembrou que o Goberno central trasladou a todas as comunidades a "difícil situación" destas ECAI ante o "endurecemento dos requisitos" dos países nos que se adoptaba e a redución daqueles "cos que o Ministerio entende que é posible adoptar con garantías".

"Un antes e un despois foi o 24 de abril deste ano, cando Goberno comunica a decisión de Etiopía de interromper as adopcións", lembrou para sinalar que, ante iso, a Xunta, "autorizou ás familias con expedientes de adopción" alí a "tramitar excepcionalmente de forma simultanea o mesmo procedemento noutros países".

Pola súa banda, sinalou que no caso de Burundi, levou a cabo xestiones para poder realizar a tramitación deses expedientes de adopción a través do protocolo público. Con todo, recoñeceu que esta posibilidade non é posible con Etiopía porque non ten asinado o Protocolo da Haia.

Tras expor estas cuestións, a parlamentaria popular mostrouse partidaria de "manter un servizo público de seguimento" das adopcións.