A oposición pide restablecer a cirurxía pediátrica no CHUO e PPdeG di que se cumpren os cocientes de atención

BNG, PSdeG e En Marea, a iniciativa dos socialistas, pediron á Xunta que restableza "de forma urxente" o servizo de cirurxía pediátrica 24 horas no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) durante os 365 días do ano, unha demanda que foi rexeitada polos populares galegos que consideran que "se cumpren sobradamente" os cocientes de atención.

A proposición non de lei foi defendida pola deputada socialista Noela Blanco este xoves na Comisión de Sanidade, Política Social e Emprego do Parlamento de Galicia, onde denunciou que "o Goberno de Feijóo xerou no CHUO problemas onde había servizos que funcionaban ben".

"O que pasou no hospital de Ourense non foi unha fusión, foi unha supresión", censurou a parlamentaria do PSdeG, que lembrou que este complexo contaba con "tres cirurxiáns pediátricos en 2013" pero que, tras a xubilación dun deles e a solicitude de traslado doutro, o cadro de persoal quedou "tan reducido" que "non se podían seguir ofertando gardas".

Esta situación, conforme sinalou, "obrigaba á xerencia á reposición das vacantes pero, en lugar diso e ante a sorpresa e desgusto da cidadanía, anunciou que se suprimía este servizo". Así, indicou que, desde setembro de 2013 os nenos que necesiten unha intervención cirúrxica "fose do horario de mañá, en fin de semana ou festivo" teñen que trasladarse a Vigo. "Co esforzo e os custos adicionais que isto supón", sinalou.

APOIO DE BNG E EN MAREA

A petición dos socialistas galegos contou co respaldo tanto do Bloque como de En Marea. Deste xeito, en primeiro lugar, a nacionalista Montse Prado censurou que os "recortes do PP" teñan "consecuencias reais" que van "en detrimento de a calidade asistencial".

"Cando se destinan menos recursos á sanidade e iso significa menos profesionais, menos servizos e investimento, a consecuencia directa é unha menor calidade asistencial", incidiu para denunciar tamén as dificultades que xera ás familias ter que desprazarse a Vigo para recibir este tipo de atención médica.

Nesta liña, a deputada de En Marea Eva Solla cualificou de "intolerable" que a Xunta "poña en perigo a vida de persoas" por "non asumir un servizo". "Este servizo segue sendo necesario, é bastante habitual no PP dicir que xa non hai demanda cando deixa de haber protestas", considerou.

REXEITAMENTO DOS POPULARES

Ante as críticas da oposición, a parlamentaria popular Encarna Amigo acusou ao BNG, ao PSdeG e a En Marea de querer "xerar alarma e desconfianza". "Coa saúde non se pode xogar", advertiu a deputada do PPdeG para asegurar que en Galicia hai catro servizos de cirurxía pediátrica que "cumpren sobradamente os cocientes".

Neste sentido, argumentou que a decisión de sumar os recursos coa da área de Vigo, onde agora son atendidos durante as 24 horas os nenos que necesiten unha intervención cirúrxica de Ourense, tomouse "en base ao despoboamento" e á "falta de demanda do servizo".

Así, lembrou que en 2012 interveuse cirurxicamente en Ourense a unha media de "un neno á semana", "64 en total". "Das intervencións non programadas, 29, en 45,3% foi en xornada ordinaria", apuntou para lembrar que o decembro de 2013 "formalizouse o servizo compartido entre Vigo e Ourense para atender de forma conxunta á poboación".

Ademais, tamén precisou que, ao seis meses, "fíxose unha valoración" que foi "positiva" e a que se desprendeu que "o 98% dos nenos foron atendidos en Ourense" e só o resto "derivado a Vigo pola súa complexidade". "Os médicos e os técnicos son os que teñen que opinar e comparten que derivar a Vigo nos casos necesarios mellora a calidade de prestación e garante a asistencia", apuntou.

AGULLAS DE INSULINA

Na comisión, ademais, a deputada do Bloque Montse Prado defendeu outra proposición non de lei, que foi rexeitada polo PPdeG, que pedía instar á Xunta a "substituír" de forma "inmediata" as agullas da marca Insuren que lle "producen efectos secundarios lesivos" aos pacientes con diabetes. Ademais, tamén demandou que se garanta a "compra de material de calidade" para estes usuarios, priorizando "criterios sanitarios" aos "económicos".

A proposta foi apoiada polo parlamentario socialista Julio Torrado, que asegurou que "é sensato" priorizar os criterios sanitarios fronte a un "abaratamento que vai en detrimento de a calidade"; así como por En Marea, cuxa deputada Eva Solla cualificou de "incomprensible" que a Xunta "non corrixa" un "problema derivado dun material defectuoso".

Pola súa banda, a deputada do PPdeG Marta Rodríguez Vispo recoñeceu que "houbo problemas con estas agullas" en moitas zonas de España pero asegurou que "xa están solucionados" despois de que se tomasen medidas "en todas as comunidades, incluída Galicia". Así, sinalou que actualmente, dos máis de 11 millóns de agullas que se fornecen aos 36,000 pacientes afectados con esta patoloxía en Galicia só presentan problemas "un 0,4%".

Ademais, lembrou que unha xuíza decidiu arquivar unha denuncia contra o Servizo Galego de Saúde (Sergas) por esta cuestión ante a "toma en consideración" por parte da Xunta das queixas recibidas dos pacientes. "A administración decidiu tomar formalmente en conta ditas queixas", incidiu.

Por último, asegurou que a banca popular está "tranquila" ante a boa atención dispensada pola Consellería de Sanidade.