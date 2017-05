O Parlamento insta á Xunta a demandar ao Goberno a inclusión da podoloxía na carteira básica do SNS

O Parlamento de Galicia instou ao Executivo autonómico a demandar ao Goberno de España a que inclúa a podoloxía na carteira básica do Sistema Nacional de Saúde (SNS), dotándoa dun financiamento xusto e necesario para a súa posta en marcha e desenvolvemento.

A unanimidade dos grupos da Cámara apoiaron esta petición defendida polo deputado socialista Julio Torrado, quen tamén reclamou estudar a viabilidade da inclusión destes servizos a través dunha carteira complementaria en Galicia, así como analizar introducir a categoría de podólogo como persoal estatutario do Sergas.

Con todo, estas dúas demandas, apoiadas por En Marea e BNG, foron rexeitadas pola banca popular, que propuxo unha emenda de substitución, rexeitada polo autor da iniciativa, que propuña substituír estes puntos por outro que apostaba por "finalizar o estudo" que realiza a Consellería de Sanidade para pór en marcha un convenio de colaboración co colexio de podólogos para realizar actividades conxuntas.

Na comisión, tamén foi aprobada unha iniciativa do PPdeG para instar á Xunta a modificar a denominación do Hospital da Costa para que pase a levar o nome de Hospital Público da Mariña Lucense e represente de forma "adecuada" a todos os veciños da súa área de influencia.

HOSPITAL DA COSTA

A proposta foi defendida polo deputado popular Daniel Veiga, quen lembrou que en 2016 este centro hospitalario de "referencia" para a veciños da área sanitaria do norte de Lugo cumpría o seu 30 aniversario "facendo realidade uno dos seus obxectivos máis esperados", a súa "ampliación e remodelación".

De forma complementaria a este "gran avance", para os populares galegos é necesario impulsar o cambio de nome para que pase a representar "ao conxunto dos cidadáns" que viven na súa área de influencia.

Así, lembrou que o seu ámbito de influencia, non se limita ao litoral norte lucense (O Vicedo, Viveiro, Xove, Cervo, Brurela, Foz e Ribadeo), senón que tamén se estende aos municipios de Mondoñedo, Lourenzá, Trabada, O Valadouro, Alfoz e Ourol, que teñen consideración de montaña e que estarían máis integrados na nova tipoloxía do centro.

CRÍTICAS DA OPOSICIÓN

A proposición non de lei dos populares galegos contou cunha emenda da deputada de En Marea Eva Solla, que criticou que "ante as necesidades deste hospital", o PPdeG limítese "a cambiarlle o nome".

Por iso, pediu que se incremente a dotación de "persoal" ata equiparalo con outro centro e que tamén se dote dun servizo de resonancia magnética, probas que na actualidade "fanse nun camión que se sitúa á beira do hospital". "Esas si deberían ser as preocupacións do PPdeG e non só cambiarlle o nome", indicou.

"PERPLEXIDADE"

Pola súa banda, a deputada do Bloque Montse Prado asegurou "sumarse á perplexidade" mostrada pola parlamentaria de En Marea. "Seguimos demandando que para este hospital, que como todos os comarcais, naceu infradotado, aténdanse as cousas que lle preocupan realmente aos profesionais e á poboación que o usa", apuntou.

Nesta liña, o parlamentario socialista ironizou con que "se debería facer un pleno monográfico sobre este tema" que, segundo criticou, "traerá melloras moi importantes". Tras iso, preguntou aos populares polos servizos que "se verán mellorados" por este cambio de nome e reclamoulles un informe sobre o custo que terá para as arcas públicas esta modificación.