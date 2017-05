O Sindicato Labrego Galego (SLG) alertou de que, tras as xeadas de abril que afectaron ao 70% dos viñedos de Valdeorras, os municipios de Vilamartín e O Barco de Valdeorras viron danada "o 100%" da súa produción vinícola tras a sarabia e as choivas torrenciais do 9 de maio.

Por iso, o sindicato agrario reclama a declaración de zona catastrófica para O Barco e Vilamartín, xa que a sarabia arrasou novas plantacións e tronzou cepas centenarias, con terra "arrasada".

A modo de exemplo sinala que a sarabia acabou coas 142 hectáreas de viñedo que quedaban en Vilamartín, e estima que as perdas roldan o millón e medio de quilos de uva.

Neste sentido, reclama que a Consellería de Medio Rural debe articular compensacións "urxentes" e "porse a traballar xa na adaptación dos seguros agrarios á realidade galega".