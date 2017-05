Pesca.- Os 28 apoian reservar a adopción de medidas de pesca máis restritivas a acordos rexionais entre países

Os ministros de Pesca dos países da Unión Europea pactaron este xoves a súa postura con respecto á proposta de Bruxelas para simplificar e rexionalizar a normativa comunitaria sobre conservación de recursos pesqueiros e protección de ecosistemas mariños, que delega a adopción de medidas máis restritivas a acordos entre Estados membros.

Os vinte e oito lograron un acordo para fixar a súa posición negociadora sobre o regulamento de "medidas técnicas pesqueiras", co horizonte das negociacións co Parlamento Europeo, que comezarán en principio no outono unha vez que a Eurocámara chegue a un consenso sobre a súa postura.

O acordo alcanzado polos responsables de Pesca dos Estados membros na súa reunión, á que asistiu a ministra de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, aglutina nun só regulamento o conxunto de regras que ata agora estaban dispersas en distintas normativas.

Ademais, a postura consensuada polos países do bloque comunitario non modifica as restricións que xa estaban vixentes. De feito, a adopción de medidas máis restritivas terá que acordarse agora a nivel rexional mediante acordos pactados entre Estados membros involucrados nunha zona de pesca determinada.

Este enfoque a favor da rexionalización permite o mantemento de artes tradicionais como o xeito galego. Así mesmo, os vinte e oito opuxéronse desta forma á proposta inicial do Executivo comunitario, que entre outras cuestións defendía unha subida do ancho de malla de arrastre.

"Ata agora os pescadores europeos tiñan que cumprir máis de 30 normativas diferentes", subliñou o ministro de Agricultura e Pesca de Malta, Roderick Galdes, que este semestre ostenta a presidencia de quenda da UE.

"Queremos facilitar a súa vida, garantir a certidumbre legal e centrarnos na innovación. Unhas normas mellores e máis claras axudarán a protexer os nosos mares e a sustentabilidade dos nosos recursos pesqueiros. E sobre todo, a posición do Consello empodera á comunidade pesqueira", engadiu.

En declaracións aos medios antes de participar no encontro, García Tejerina sinalou que este asunto "preocupou moito a España" porque afectaba a artes como o xeito, pero afirmou que foi "mellorando e perfeccionando" de forma que os países da UE lograron un consenso para iniciar as negociacións coa Eurocámara.

"Cuestións que eran importantes para España como que se seguise posibilitando a pesca co xeito quedan solucionadas. Quedan algunhas cousas que afectan a artes menores (...) pero entendemos que a solución final será favorable para os intereses de España", apuntou.