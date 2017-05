Bombeiros do Deza insisten en que se pode chamar ao 986581400 en caso de emerxencias

Os traballadores do Consorcio de Bombeiros do Deza e Tabeirós insisten na súa proposta de que a xente chame ao 986581400 como unha alternativa ao 112 tras os problemas laborais que rexistra este servizo. Unha proposta que alguén colgou no seu perfil de FB non oficial e que, din, “non é un ataque persoal contra ningunha Institución”.

Protesta de traballadores do 112 e colectivos que apoian as súas demandas

“Simplemente ven motivado por unha demora na resposta da CIAE nos últimos días en ocasións por riba de 1 minuto en espera (que polo visto tamén lles sucede a outros Servicios) e que pensamos que podía xerar situacións de nerviosismo”, apuntan nun comunicado remitido aos medios tras a publicación por parte do GC da información.

Así, aclaran que o teléfono fixo aportado, 986 58 14 00, é un número que leva en activo dende a posta en marcha do Consorcio, case 18 anos, e que incluso aparece nas edicións comarcais dos xornais. Tamén lembran que, “como é lóxico”, pasou a un segundo plano coa implantación do 112.

Polo tanto, insisten, “esta non foi máis ca unha alternativa que recomendamos de xeito honesto, para paliar un problema puntual e que desexamos se solucione o antes posible. Polo ben dos Traballadores/as do 112, polo noso ben e polo de tódol@s galeg@s”, apuntan.

Finalmente, aclaran que o perfil do FB onde se publicou ese post é dos traballadores do consorcio para falar de “todo o traballo que se fixo nestes anos”. “Queremos deixar claro, que o perfil nunca tivo un carácter marcadamente reivindicativo... e foi por así dicilo unha vía de motivación para por en marcha outras actividades (coma por exemplo a Xornada Solidaria de Portas Abertas que terá lugar o vindeiro 4 de Xuño)”, conclúen.