A Comisión de Cultura do Parlamento visitará o Pazo de Meirás para verificar o cumprimento da lei nas súas visitas

A Comisión de Cultura do Parlamento de Galicia visitará o Pazo de Meirás o 12 de maio co obxectivo de verificar se na antiga residencia estival do ditador Francisco Franco cúmprese a lei no relativo ás visitas.

En concreto, a lei que rexe sobre os Bens de Interese Cultural (BIC) establece que estes inmobles deben abrirse ao público de forma gratuíta durante polo menos catro días ao mes. Con todo, o PSdeG denunciou o pasado mes de marzo que a familia Franco non estaba a cumprir esta prescrición legal.

De feito, a socialista Concepción Burgo sostivo que era "imposible" visitar o completo xa que, no caso de que atendesen ao teléfono, a resposta sempre era a mesma: "a cota de visitas está esgotado".

Así mesmo, chegou a soster que "nunca houbo normalidade" nas visitas e que, mesmo, a Xunta acabou "pagando con diñeiro público" a empresa de seguridade "que o Franco esixiron" para abrir o casarón radicado no municipio coruñés de Sada.

Por iso, á vista da súa petición para que a comisión realizase unha visita institucional ás instalacións do pazo, a Cámara confirmou a Europa Press que se fixeron as xestións correspondentes e que todos os deputados que forman parte deste órgano poderán asistir para comprobar 'in situ' que está a ocorrer.