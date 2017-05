O Ateneo de Pontevedra programa un coloquio sobre o ensaio 'España. En busca dun relato', de Manuel Artime

O Ateneo de Pontevedra organiza este venres un relatorio sobre o ensaio 'España. En busca dun relato', de Manuel Artime Omil, publicado pola editorial Dykinson. Durante o acto, o autor estará acompañado polos profesores Pilar Allegue, Antonio García-Santesmases, Lourenzo Fernández Prieto e Antón Baamonde.

A obra analiza a situación dunha España que vive aínda "baixo os efectos da crise económica", unha recesión que trouxo ao país "o espertar dunha insatisfacción" e "puxo en dúbida as institucións e os usos políticos" da democracia.

O autor fai, así, unha revisión do presente e do "problema de España" baixo a lupa da historia en relación á revolución do 78, como unha oportunidade para "recuperar certa conciencia histórica e facer explicitas as limitacións e conflitos inherentes á cultura política establecida".