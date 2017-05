As choivas localmente fortes afectarán a Galicia, sistema Central e Cádiz e remitirán ao final do día

As precipitacións localmente fortes ou persistentes este venres no oeste de Galicia e do Sistema Central e en Cádiz e tres provincias terán aviso de risco por choivas, ventos, ondada e rissagas, segundo informou a Axencia Estatal de Meteoroloxía (AEMET).

Choivas | Fonte: Europa Press

Así, Cádiz terán aviso de risco por choivas, mentres que os ventos de 70 quilómetros por hora e os fenómenos costeiros afectarán con aviso amarelo a Almería. Pola súa banda, as rissagas terán en risco a Menorca, onde se espera unha oscilación do nivel do mar de 0,7 metros.

En xeral espéranse este venres ceos anubrados ou cubertos con precipitacións nas vertentes atlántica e cantábrica, ocasionalmente acompañadas de treboadas, que serán máis intensas e frecuentes no oeste peninsular.

Ademais, as precipitacións iranse estendendo durante o día á área pirenaica e, con menor probabilidade canto mais cara ao leste, a outras zonas da Península, especialmente zonas de montaña. No extremo oriental da Península, con todo, non se esperan precipitacións, aínda que si haberá ceos anubrados ou con algunhas nubes altas, igual que en Baleares.

En xeral predominará a tendencia a remitir esta situación e iranse abrindo claros en moitas zonas ao final do día. En Canarias os ceos estarán nubrados no norte das illas de maior relevo e serán probables as choivas febles.

Respecto das temperaturas, o AEMET prevé poucos cambios e que sopren os ventos de compoñente oeste na maior parte do país, con intervalos de forte na Cordilleira Cantábrica, litoral de Almería e de Murcia.