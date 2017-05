A caída dun raio provoca o incendio de catro vehículos que arderon por completo en Ourense

Un raio causou na madrugada deste venres un incendio no que arderon catro turismos por completo no termo municipal de Ourense, pero non houbo feridos.

Os feitos sucederon sobre as 4,45 horas deste venres e dous dos coches calcinados estaban situados na rúa Pedro Meogo e os outros dous en Ricardo Coutier, segundo informou o 112 Galicia.

Foi un particular o que avisou ao servizo de emerxencias, tras o que o Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia informou do ocorrido aos Bombeiros de Ourense e á Policía Local.