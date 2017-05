IPC.- Os prezos soben un 0,9% en abril en Galicia e a taxa anual elévase unha décima, ata o 2,8%

O índice de prezos de consumo (IPC) subiu un 0,9% en abril en Galicia respecto ao mes anterior e elevou unha décima a súa taxa interanual, ata situala no 2,8%.

Tenda roupa | Fonte: Europa Press

Con todo, no que vai de ano, os prezos na comunidade galega acumulan unha evolución negativa, do 0,2%, segundo os datos que publica este venres o Instituto Nacional de Estatística (INE).

No conxunto estatal, incrementáronse un 1% en abril en relación con marzo (unha décima máis que en Galicia) e elevaron tres décimas (dous máis que na comunidade galega) a súa taxa interanual, ata situala no 2,6% (dous por baixo).

Por grupos, unicamente o enxoval rexistra unha taxa anual negativa en Galicia, do 0,3%, tras manterse sen variación en abril en comparación co mes anterior.

Pola súa banda, á vivenda corresponde a taxa anual máis alta, do 6,4%, a pesar de caer un 0,2% o cuarto mes do ano. Sitúase no 2,4% para lecer e cultura, tras repuntar un 1%.

Mentres, hoteis, cafés e restaurantes teñen a taxa anual do IPC no 2%, despois de que crecesen os seus prezos sete décimas en abril. Un 1,8% e un 1,7% creceron os prezos, interanualmente, de alimentos e bebidas non alcohólicas e bebidas alcohólicas e tabaco, respectivamente.

No que se refire a abril --desde marzo--, os prezos subiron sobre todo para vestido e calzado, cun aumento do 8,9% na comunidade galega, o que deixa a súa taxa no 0,4%.

SOBEN AS TAXAS ANUAIS DE TODAS AS CC.AA.

Os prezos subiron en abril en todas as comunidades autónomas respecto ao mes anterior. Os maiores ascensos corresponderon á Rioxa (+1,4%), Murcia (+1,3%), e Asturias, Comunidade Valenciana e Estremadura, todas elas cun aumento mensual do 1,1%.

Séguenlles Andalucía e Madrid (+1%); Baleares, Castela-A Mancha, Cataluña, Galicia e País Vasco (+0,9%); Aragón, Canarias, Castela e León e Navarra (+0,8%) e, pechando a táboa Cantabria, cuxos prezos subiron un 0,6% respecto ao mes anterior.

En termos interanuais, todas as comunidades presentaron taxas superiores ás de marzo. As máis elevadas corresponden a Castela e León, Cataluña e Galicia (+2,8%). A taxa interanual máis baixa dáse en Estremadura, cun 2%.

DATOS ESTATAIS

No conxunto estatal, o IPC subiu un 1% en abril respecto ao mes anterior e elevou tres décimas a súa taxa interanual, ata situala no 2,6%, volvendo así aos ascensos despois do respiro que supuxo a baixada dos prezos en marzo.

O organismo estatístico, que confirma deste xeito os datos avanzados a finais do mes pasado, explicou que no comportamento da taxa interanual do IPC de abril destacou o encarecemento dos paquetes turísticos e dos servizos de aloxamento pola Semana Santa, o incremento dos prezos do gas e a estabilidade dos prezos da electricidade, fronte ao recorte que experimentaron un ano antes.

O IPC interanual arrincou o ano no 3%, a súa taxa máis alta desde outubro de 2012. En febreiro repetiuse o mesmo porcentaxe, pero en marzo, por primeira vez en sete meses, a inflación recortou a súa taxa interanual ata o 2,3%. Agora, en abril, volveu a subir, de maneira que a cesta da compra é hoxe un 2,6% máis cara que hai un ano.

A de abril é a oitava taxa positiva que encadea o IPC interanual tras oito meses en negativo.

No cuarto mes do ano, o Índice de Prezos de Consumo Harmonizado (IPCA) incrementou cinco décimas a súa taxa interanual, ata o 2,6%, á vez que a variación mensual situouse no 0,9%.

En termos mensuais, o IPC incrementouse un 1%, por encima das subidas experimentadas en abril de anos anteriores.

A inflación subxacente, que non inclúe os prezos dos produtos enerxéticos nin dos alimentos non elaborados, aumentou tres décimas en abril, ata o 1,2%, situándose 1,4 puntos por baixo da taxa xeral do IPC.

A SEMANA SANTA ENCARECE OS PREZOS TURÍSTICOS

No incremento do IPC interanual de abril influíu a subida en máis de tres puntos da taxa do grupo de lecer e cultura, ata o 3,4%, motivada polo maior custo dos paquetes turísticos, así como o incremento en máis dun punto da taxa de vivenda, ata o 5,4%, causada pola estabilidade dos prezos da electricidade e o encarecemento do gas, fronte ás baixadas de abril de 2016.

Tamén influíu no aumento do IPC interanual o grupo de hoteis, cafés e restaurantes, que elevou oito décimas a súa taxa, ata o 2%, polo incremento de prezos nos servizos de aloxamento derivado da celebración da Semana Santa.

Pola contra, en abril destacou o descenso da taxa interanual de vestido e calzado en cinco décimas, ata o 0,3%; a baixada da taxa do transporte ata o 6,2% pola menor subida dos prezos dos carburantes respecto de abril de 2016, e a caída en tres décimas, ata o 1,1%, da taxa de alimentos e bebidas non alcohólicas polo abaratamento das froitas frescas.

SUBIDA MENSUAL DO 1%

En termos mensuais, o IPC subiu un 1% en abril polos aumentos experimentados nos grupos de vestido e calzado, lecer e cultura, hoteis, e transporte, en contraste co descenso nun 0,1% que rexistrou o grupo de alimentos polo abaratamento das froitas frescas.

Concretamente, o INE atribúe a evolución mensual do IPC ao incremento nun 10,2% dos prezos do vestido e o calzado pola nova tempada primavera-verán; ao repunte nun 1,5% do grupo de lecer e cultura polo maior custo dos paquetes turísticos na Semana Santa; ao ascenso nun 1% dos prezos dos hoteis polo encarecemento dos servizos de aloxamento, e ao aumento nun 0,5% do transporte pola subida dos prezos dos carburantes.

A ROUPA DE NENO, O QUE MÁIS SOBE EN ABRIL

Por rúbricas, as que máis elevaron os seus prezos en taxa mensual foron a roupa de neno e bebé (+17,9%), a de muller (+13,5%), o calzado de neno (+7,6%), o de muller (+6,8%) e o de home (+6,7%).

Pola contra, os maiores descensos mensuais rexistráronse nas froitas frescas (-3,5%), carne de vacún (-0,5%) e as publicacións (-0,4%).

En taxa interanual, as rúbricas que experimentaron os maiores descensos de prezos foron o calzado de neno (-8,3%), os obxectos recreativos (-3,3%) e a roupa de neno e bebé (-2,7%).

No lado oposto, os maiores ascensos de prezos no último ano experimentáronos calefacción, iluminación e distribución de auga (+10,7%); legumes e hortalizas frescas (+7,1%), e transporte persoal (+6,3%).