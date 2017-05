Alumnos da Escola Municipal de Música de Santiago inician este sábado protestas contra os recortes de Educación

As familias e o alumnado da Escola Municipal de Música de Santiago inician este sábado, día 13 de maio, unha serie de mobilizacións para impedir a "gravísima amputación das súas instalacións" que, segundo denuncian, pretende realizar a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria sen que o Concello "ofreza unha alternativa viable".

Así o acordaron as familias e o alumnado nunha asemblea ao considerar que este recorte suporá, na práctica, a "imposibilidade de continuar co labor educativo" neste centro que comparte instalacións co CEIP Apóstolo Santiago e no que estudan 440 alumnos.

En concreto, a primeira protesta terá lugar este sábado, a partir das 11,30 horas, coincidindo coa participación de varias agrupacións da escola nun acto na Rúa Nova (fronte á Galería Sargadelos).

Segundo lembraron, a actividade desta escola desenvólvese nas actuais instalacións desde hai case "15 anos", tempo no que formou parte "activa" da vida cultural da cidade. Por iso, consideran "incrible" a pretensión da Xunta de "derrubar un espazo educativo tan útil e necesario" para todos.

Ademais, lamentaron que o Consistorio compostelán, "coñecedor da situación", "non tome as medidas oportunas para defender o uso compartido como se realizaba ata agora".

"Esiximos e non aceptaremos outra alternativa que non sexa o mantemento das actuais instalacións ata que non se garantan unhas novas, en condicións de ser utilizadas, idénticas polo menos ás actuais".