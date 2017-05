Galicia, entre as comunidades con menor taxa de temporalidade xunto a Madrid e Aragón

As rexións con maior taxa de temporalidade son Cantabria, Navarra, e Estremadura, mentres que Madrid, Galicia e Aragón destacan como as rexións españolas cunha taxa de temporalidade inferior, segundo o boletín 'Avance do Mercado Laboral Asempleo-AFI'.

Oficina Da Seguridade Social, Oficinas, Emprego, Desemprego, Desempregado | Fonte: Europa Press

A presenza das axencias de traballo temporal (ETT) e das axencias de emprego na xestión da temporalidade das administracións públicas favorece un maior axuste da formación e cualificación que teñen os traballadores e as vacantes de emprego dispoñibles, segundo o boletín 'Avance do Mercado Laboral Asempleo-AFI'.

Así, no monográfico do mercado laboral de abril realizado por Asempleo e AFI ponse de relevo que as ETT logran xestionar máis eficientemente a temporalidade do sector público, sobre todo, no que respecta ao encaixe entre o nivel de formación dos traballadores e o grao de cualificación requirido para o posto de traballo temporal do sector público.

Segundo Asempleo e AFI, existe "certa relación" entre unha maior taxa de intermediación destas empresas cunha maior porcentaxe de xestión de contratos temporais nas administracións públicas. De feito, en 2015, o 75% do total de asalariados temporais que traballaron no sector público grazas á intermediación das ETT contaba cun nivel de formación adecuado para o posto.

Doutra banda, puxo de relevo que se se analiza o perfil do traballador temporal do sector público pódese ver que apenas hai diferenzas co asalariado con contrato temporal do sector privado, o que favorecería a xestión das ETT e das axencias de emprego no caso de que tivesen máis presenza no sector público.

Para Asempleo e AFI, é necesario analizar a distribución da temporalidade a nivel rexional, xa que a maioría concéntrase nas administracións locais e nas comunidades autónomas.

No entanto, ambas as organizacións deixan claro que a taxa de temporalidade no sector público "non se relaciona necesariamente coa taxa de temporalidade no sector privado", porque as comunidades con maiores taxas de temporalidade no público teñen as mellores taxas de temporalidade no privado, exceptuando a Estremadura.

No sector público hai unha menor presenza de mulleres e de mozas como traballadoras temporais e adoitan ter máis formación, "de media", que os temporais do sector privado.

CORRIXIR Os DESEQUILIBRIOS DO MERCADO LABORAL

O presidente de Asempleo, Andreu Cruañas, insistiu en que "é o momento" de apostar por fórmulas de emprego dirixidas a corrixir os desequilibrios do mercado laboral, xa que España "é un país cargado de talento".

Así, Cruañas está seguro de que agora é o momento de sacarlle "o máximo partido", mediante unha xestión adecuada dos recursos humanos. Sobre o debate actual da temporalidade no sector público, Cruañas afirmou que os axentes profesionais do emprego son "os máis indicados" para xestionar a temporalidade nas administracións públicas.

"As axencias de emprego e empresas de traballo temporal permiten un mellor axuste entre as necesidades dunha vacante de emprego e as capacidades do traballador posto a disposición", engadiu Cruañas para insistir en que o uso destas empresas suporía un mellor "aproveitamento" dos recursos e axudaría a mellorar o funcionamento e a imaxe das administracións públicas.