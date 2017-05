Economía di que os depositantes poden estar tranquilos porque o contexto do Popular non afecta o sistema

A secretaria de Estado de Economía e Apoio á Empresa, Irene Garrido, lanzou este venres unha mensaxe de "tranquilidade" ante a situación do Banco Popular, e afirmou que os clientes poden estar "totalmente tranquilos" porque o "crible" sistema financeiro español non se ve afectado o contexto da entidade financeira.

Así o sinalou durante a rolda de prensa para analizar os datos do IPC de abril, que subiu tres décimas, ata o 2,6%, pola Semana Santa, despois de que o Banco Popular desmentise este xoves nun comunicado remitido á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV) que encargase a venda urxente do banco e que exista un risco de quebra do banco.

Garrido sinalou que nese comunicado a entidade confirma os datos que lles transmitiu ao Ministerio de Economía o Banco Central Europeo (BCE) e o Banco de España ao redor da solvencia do Banco Popular, que presenta uns cocientes regulatorios "superiores aos esixidos".

"Trátase dunha entidade privada que tivo hai pouco tempo un cambio na presidencia, celebrou unha Xunta Xeral de Accionistas tras conformar equipo e pon en marcha un proxecto de futuro que pode ir desde unha ampliación a unha operación corporativa", indicou.

Neste sentido, lanzou unha mensaxe de "tranquilidade" aos usuarios porque o sistema financeiro "non se ve afectado por estas condicións", xa que, ademais, o Goberno realizou "un exercicio sen parangón de saneamento do sistema financeiro, que é crible e realiza a súa función".

Desta forma, considera que os clientes poden estar "totalmente tranquilos porque conceden créditos, recuperaron confianza e non expoñen ningunha dúbida en cumprimento de niveis regulatorios".

Preguntada sobre se o presidente do Banco Popular, Emilio Saracho, púxose en contacto co Ministerio de Economía ou directamente co titular do departamento, Luís de Guindos, Garrido apuntou que se trata dunha entidade privada e "estará en contacto como todas as entidades financeiras co seu organismo supervisor (Banco de España)".

No comunicado remitido á CNMV, Banco Popular tamén desmentía que o presidente do consello de administración comunicase a outras entidades financeiras a necesidade inminente de fondos ante unha fuga masiva de depósitos, ante algunhas informacións publicadas.