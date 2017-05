Detidas tres persoas por tráfico de drogas e intervidas máis de 310 dose de cocaína e heroína en Ourense

Axentes da Policía Nacional detiveron a dous homes e unha muller como presuntos autores dun delito contra a saúde pública en Ourense e, ademais, interviñéronse máis de 310 dose de cocaína e heroína, dúas armas de fogo e 3.576 euros, así como material eléctrico cuxa procedencia se investiga.

Segundo informou a Comisaría de Ourense, os detidos "converteran as súas vivendas en supermercados de venda de droga", onde ofrecían xa preparadas as papelinas para a subministración diaria de toxicómanos que acudían ao lugar para adquirir as doses.

A investigación iniciouse no mes de setembro do 2016 cando o Grupo de Estupefacientes da Comisaría Provincial de Ourense detectou un aumento de sustancias estupefacientes na zona de Covadonga, que abastecía á cidade de Ourense e a zonas de Monforte, Vigo e Lugo.

Segundo relatou a Policía Nacional, despois dunha "laboriosa investigación" sobre as vivendas onde supostamente vendían o estupefaciente, identificouse os moradores, analizáronse as súas actividades e as dos compradores.

Unha vez recompilada toda esta información, na madrugada do 10 de maio, o Grupo Operativo Especial (GOES) da Coruña, a Unidade de Guías Caninos da Coruña, a Unidade de Prevención e Reacción e o Grupo de Estupefacientes da Comisaría Provincial de Ourense procederon á entrada simultánea en tres vivendas da zona de Covadonga, dúas das cales se comunicaban entre elas, e ao seu rexistro.

A operación culminou coa detención de tres persoas, dous homes e unha muller, e a incautación de 219 papelinas de cocaína e 102 de heroína, cuxo peso oscilaba entre un e cinco gramos cada unha; 3.576 euros; unha carabina 5.5 milímetros e unha pistola detonadora, dúas básculas e gran cantidade de ferramentas.

'NARCOSALA'

O "supermercado" desmantelado, segundo destaca a Policía Nacional, "converteuse nun punto de referencia na venda a pequena escala de cocaína e heroína esta de o barrio de Covadonga".

Ademais, na vivenda utilizada como lugar de distribución, ofrecían a posibilidade de consumir o adquirido nunha habitación habilitada como "narcosala", segundo concretan as mesmas fontes.

"O consumo no local evitaba que os toxicómanos portasen a droga na vía pública correndo o risco de que lles fose intervida pola Policía", segundo conclúe.