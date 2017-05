Detida unha moza de Lugo por malos tratos no ámbito familiar tras acudir a denunciar aos seus pais en comisaría

Axentes da Policía Nacional detiveron a unha moza veciña de Lugo por un suposto delito de malos tratos no ámbito familiar tras acudir a denunciar aos seus pais en comisaría.

Así o informaron a Europa Press fontes policiais, que explicaron que a nova, de 22 anos de idade e veciña de Lugo, acudiu na tarde do xoves a denunciar aos seus pais na Comisaría da Policía Nacional.

Con todo, tras acudir os pais da moza a declarar en relación cos feitos denunciados de malos tratos, a Policía decidiu deter á moza.

A moza permaneceu en dependencias policiais da Comisaría de Lugo á espera de pasar a disposición xudicial no xulgado que leva as causas de violencia no ámbito familiar, segundo apuntaron as mesmas fontes.