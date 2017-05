Nigrán (Pontevedra) inaugura a exposición 'Carlos Casares e a fotografía' que reúne 30 imaxes tomadas polo escritor

O Concello de Nigrán (Pontevedra) no marco da súa programación especial do 'Ano Casares' inaugura este sábado a exposición 'Carlos Casares e a fotografía', que mostra 30 imaxes tomadas polo escritor ao que se lle dedican as Letras Galegas 2017.

A inauguración da mostra, organizada pola Fundación Carlos Casares, terá lugar ás 12,00 horas deste sábado no Auditorio Municipal, segundo informou o Consistorio.

O obxectivo da exposición, segundo explicaron os organizadores, céntrase en "divulgar no municipio a figura deste escritor galego universal e veciño de Nigrán ao que se lle dedica o Día das Letras Galegas".

A mostra profunda a través de 30 imaxes, feitas por el e outras no que aparece fotografado, "nesta faceta artística relativamente descoñecida do autor, pero tan importante como relevante nalgunhas das súas obras literarias: a fotografía", segundo engaden os organizadores.