O Sergas cede ao Concello de Santiago terreos para unha senda peonil nas marxes do Río Sar

O Servizo Galego de Saúde (Sergas) cede terreos ao Concello de Santiago de Compostela para a creación dunha senda peonil nas marxes do Río Sar.

O Sergas cede ao Ayuntanuientio de Santiago terreos para unha senda peonil | Fonte: Europa Press

Para iso, o conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, mantivo unha reunión co alcalde compostelán, Martiño Noriega, na que se asinou o convenio para a cesión de terras que permita a creación dunha senda peonil que percorre parte de varios terreos propiedade do Sergas en Compostela.

Así o informou a Consellería de Sanidade nun comunicado de prensa, no que explica que valora a "relación directa" que vai ter esta senda coa práctica do deporte para os composteláns e nas repercusións positivas na saúde.

Parte desta ruta terá lugar na servidume de paso do Río Sar que discorre por terreos propiedade da Comunidade galega adscritos ao Sergas, no cinco metros de cada marxe medidos desde o punto das máximas crecidas ordinarias do río.

Na marxe dereita atópase o Hospital Psiquiátrico de Conxo e no lado esquerdo, o Hospital Provincial, pertencentes ao Complexo Hospitalario Universitario de Santiago.