Gadisa crece un 6% en 2016 cunha cifra de negocio de 1.100 millóns e un aumento do persoal de 227 traballadores

Gadisa incrementou nun 6% a facturación en 2016, exercicio no que alcanzou un volume de vendas de 1.100 millóns de euros e xerou 227 postos de traballo directos cun persoal que, a 31 de decembro, sumaba 6.891 empregados.

Sede central de Gadisa | Fonte: Europa Press

A compañía destaca nun comunicado de prensa que a súa contribución á sustentabilidade do gasto público ascendeu a case 108 millóns de euros o pasado ano, dos que 70,13 corresponderon a impostos e tributos e 37,78 a cotizacións sociais. Os fondos propios situáronse nos 336,49 millóns fronte aos 291,73 do 2015.

A empresa de distribución destinou a investimentos 16,90 millóns de euros, un 40% máis que no exercicio anterior, principalmente ao plan anual de aperturas, modernización e ampliación de establecementos, que lle permitiu aumentar a superficie en 4.481 metros cadrados e alcanzar os 359.615. A peche do ano contaba con 218 puntos de venda propios, 12 Cash Ifa e 159 franquías Claudio.

Na nota, Gadisa explica que prioriza na súa expansión aplicar "a filosofía de proximidade e servizo ao cliente". Destaca de 2016 a apertura de dous Supermercados Gadis en Castela e León (Valladolid e Valencia de Don Juan), a ampliación doutros dous puntos de venda desta liña de negocio en Galicia (Lugo e Perlío) e a do Gadis Hiper de Carballo, así como a incorporación de 15 establecementos da rede de franquías Claudio na comunidade galega.

No actual exercicio económico, xa inaugurou catro supermercados Gadis (As Pontes, un dos máis grandes da cadea con 2.300 metros cadrados de superficie; Salamanca, Ávila e O Barco de Valdeorras), accións que lle permitiron xerar, segundo apunta, case 100 empregos directos. Tamén sumou oito franquías Claudio situadas en diferentes puntos de Galicia e Castela e León.

PLAN DE RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA

A evolución positiva da compañía "compatibilízase", segundo resalta, coa aplicación dun programa de Responsabilidade Social Corporativa con máis de 2.000 accións en 2016, enfocadas a diferentes ámbitos: medio ambiente, solidariedade, cultura, deportes e recursos humanos.

Nesta última área, dos 6.891 traballadores, 532 contan con horarios adaptados á conciliación familiar e 338 promocionaron internamente durante o pasado exercicio.

No apartado ambiental, Gadisa continúa co seu plan para mellorar a eficiencia do sistema implantado pola compañía que, o ano pasado, posibilitou a reciclaxe de 748 toneladas de plástico, 6.772 toneladas de cartón e 156 de madeira, así como o movemento de 5,132 millóns de caixas de plástico reutilizable.