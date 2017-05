A Fundación Barrié outorga bolsas a 10 mozos para máster e estancias de investigación predoutoral no estranxeiro

A Fundación Barrié fixo pública este venres a resolución da vixésimo oitava edición do Programa de Bolsas de Posgrao no Estranxeiro para a realización de estudos máster en centros académicos de todo o mundo, nun "amplo abanico de especialidades de interese e impacto para Galicia", do que se beneficiarán dez mozos.

Así o informa a entidade, que concreta que a entrega de credenciais aos 10 novos bolseiros, universitarios galegos ou vinculados con Galicia, terá lugar o 30 de xuño na Fundación Barrié na Coruña.

Dos 10 novos bolseiros seleccionados, un cursou a súa licenciatura na Universidade de Santiago, tres na de Vigo, dous na da Coruña e o resto en universidades de fóra da comunidade galega --Pontificia de Comillas, Politécnica de Cataluña--.

Entre as áreas de especialización atópanse, dereito, enxeñaría (da enerxía, industrial, civil, electromecánica), física, comunicación audiovisual e ADE.

As convocatorias anuais de Bolsas de Posgrao no Estranxeiro son un Programa de referencia da Fundación Barrié, segundo lembra a entidade, que alcanza a vixésimo oitava convocatoria coa concesión de 674 bolsas desde 1990 e cun investimento acumulado de máis de 38 millóns de euros.

"O Programa reflicte o compromiso da Fundación Barrié pola educación e capacitación do activo máis valioso de Galicia: as persoas", segundo conclúe.