Crecen os pasaxeiros nos tres aeroportos

Os pasaxeiros transportados no tres aeroportos galegos creceron en abril respecto ao mesmo período do ano anterior, segundo os datos que publica este venres Aena. O maior incremento foi o experimentado por Peinador, en Vigo, cun 21,2% máis de pasaxeiros. En Santiago, Lavacolla rexistrou un aumento do 18,1%.

Pola súa banda, a terminal de Alvedro, na Coruña, anotouse un repunte no número de pasaxeiros do 11,9% durante o cuarto mes do presente exercicio.

VIGO

En concreto, o Aeroporto de Vigo rexistrou 90.606 pasaxeiros no cuarto mes de 2017, un 21,2% máis con respecto ao mesmo mes de 2016, dos que 90.418 usaron voos comerciais (74.684 en traxectos nacionais e 15.734 en traxectos internacionais).

En canto ás operacións, en Peinador contabilizáronse en abril 1.051 voos, o que supón un crecemento do 17,6% con respecto ao mesmo mes do ano anterior. Deles, 823 foron voos comerciais e, destes, 665 movementos foron operacións nacionais e 158 internacionais. Pola terminal de carga do aeroporto pasaron, durante o pasado mes, máis de 38 toneladas de mercadoría, o cal representa un crecemento do 48,3%.

En total no primeiro cuadrimestre do ano, 282.747 pasaxeiros usaron a terminal viguesa, un 5,1% máis que no mesmo período de 2016. Un total de 3.458 aeronaves operaron no Aeroporto de Vigo. Pola súa banda, a terminal de carga moveu case 150 toneladas de carga neste primeiro cuadrimestre.

SANTIAGO

En canto ao aeroporto de Santiago, contou en abril un total de 243.308 pasaxeiros, un 18,1% máis que no mesmo mes do ano anterior. Do total de voos comerciais (243.275), 184.173 persoas realizaron voos nacionais (un 13,9% máis) e 59.102 internacionais (un 33,4% máis).

En canto ao número de operacións, desde Lavacolla realizáronse un total de 1.973 voos en abril de 2017, un 12,3% máis que no mesmo mes de 2016. Desta cantidade, 1.810 corresponden a voos comerciais, 1.364 operan a destinos nacionais e 446 a internacionais. Ademais, a terminal de carga manexou durante o pasado mes máis de 172 toneladas de mercadoría, o que, con todo, supón un descenso do 8,7%.

No primeiro cuadrimestre do ano, un total de 754.014 pasaxeiros pasaron pola terminal de Lavacolla, un 7% máis. Ademais, 6.361 aeronaves operaron na pista compostelá e o seu terminal de carga moveu máis de 779 toneladas de mercadorías neste cuadrimestre.

A CORUÑA

Respecto ao aeroporto da Coruña, con 92.114 pasaxeiros transportados en abril, un 11,9% máis que no mesmo mes do ano anterior, 91.190 utilizaron voos comerciais (dos que 80.838 son traxectos nacionais e 10.352 traxectos internacionais).

En canto ás operacións, en Alvedro rexistráronse 1.411 voos (un 8,2% máis que en abril de 2016), 855 deles voos comerciais. Destes movementos, 729 corresponden a operacións nacionais e 126 a internacionais. O tráfico de mercadorías moveu na terminal coruñesa máis de 14 toneladas durante o cuarto mes do ano, un 18,2% menos.

En total, no primeiro cuadrimestre de 2017, 342.519 pasaxeiros usaron o aeroporto da Coruña para realizar os seus desprazamentos (un 10,7% de crecemento con respecto ao mesmo período de 2016). Neste primeiro cuadrimestre, un total de 5.104 aeronaves operaron no aeroporto coruñés e o seu terminal de carga xestionou ao redor de 53 toneladas de mercadoría.