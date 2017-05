Investigado un mozo de Castroverde (Lugo) interceptado ao volante dun vehículo a pesar de carecer de carné

A Guardia Civil investiga a un veciño do termo municipal de Castroverde (Lugo) de 21 anos de idade como presunto autor dun delito contra a seguridade viaria tras ser interceptado nun vehículo a pesar de carecer de carné.

Segundo informou o Instituto Armado, axentes do Posto da Guardia Civil de Castroverde á altura do quilómetro 3,500 da estrada LU-P 1208 observaron ao condutor dun turismo que freou "bruscamente" ao decatarse da presenza da patrulla.

A continuación, segundo relatan as mesmas fontes, procedeuse á identificación do condutor do vehículo, o cal manifestou que non posuía permiso de condución pero estaba en trámites da súa obtención nunha autoescola.

Os axentes verificaron que o mozo nunca obtivera o permiso administrativo que lle autoriza a conducir turismos, ante o cal se procedeu a imputalo como investigado.

A persoa investigada foi posta a disposición do Xulgado de Instrución Número 2 de Lugo, segundo sinalou a Guardia Civil.