CCOO denuncia o Concello de Melide perante a Inspección de Traballo

A Federación de Servizos á Cidadanía de Comisións Obreiras denunciou esta mesma semana o Concello de Melide perante a Inspección de Traballo. O sindicato fundamenta esta acción na "absoluta falta de vontade negociadora" por parte do PP, que conforma o grupo de goberno. Concretamente, CCOO considera incumprida a Lei 7/2007 do 12 de abril, do Estatuto básico do empregado público (EBEP), nos artigos referentes á negociación colectiva.

Concello de Melide | Fonte: BNG

Os feitos remóntanse ao 2014, cando CCOO presentou ante o Consello Galego de Relacións Laborais un expediente de mediación no que solicitaba a apertura da mesa xeral de negociación do convenio colectivo e do acordo regulador. A mesa abriuse o 27 de novembro dese ano, pero "nunca máis se soubo da cuestión", lamenta o sindicato nun comunicado.

CCOO reiterou nos anos seguintes a esixencia do persoal municipal á negociación colectiva, un "dereito básico" que, porén, "o PP evitou constantemente". "Precisamente, esta dilación e as evasivas do equipo de goberno constitúen, para Comisións, unha intención de non cumprir o que marca o EBEP". Por último, o sindicato comarcal da FSC-CCOO en Santiago-Barbanza insta o Concello a negociar "de verdade, de boa fe e sen máis escusas".