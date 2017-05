(AM) A Policía apunta que o incendio de cinco vehículos en rúas de Ourense puido ser provocado

A Policía Nacional de Ourense investiga o incendio de cinco vehículos nas rúas Pedro Meogo e Arias Paez, rexistrado ao redor das 4,47 horas deste venres, xa que considera que puido ser provocado.

As investigacións, segundo sinalaron fontes policiais, apuntan a que o lume foi provocado en dous dos coches, e non causado por un raio como constaba no 112, e que as lapas se estenderon ao resto.

A Policía Local recibiu unha chamada de aviso ás 4,47 horas que informaba de que ardían varios coches na vía pública. Á súa chegada, as forzas da orde observaron que, aínda que estaban aparcados catro coches uno á beira do outro, o lume iniciouse no primeiro e cuarto vehículo (un Audi A-3 e un Audi A-4).

A intensidade das lapas e a proximidade entre os coches provocou que o lume se estendese aos dous coches que estaban no medio (un Seat Inca e un Mercedes GLA ).

A consecuencia das lapas o Audi A-3 quedou sen freos e debido á pendente da rúa desprazouse uns 40 metros ata impactar con outro turismo (un Golf), e coa parte posterior da fachada do número 16 da rúa Alfonso X o Sabio.

Tras a extinción das lapas por parte dos Bombeiros constatáronse danos nas fachadas de tres edificios, ademais dos vehículos mencionados.

Ata o lugar acudiron bombeiros, membros do 061 e da Policía Nacional, que abriron unha investigación. Fontes da investigación sinalan que os vehículos nos que se iniciaron as lapas pertencen a dúas persoas que gardan relación persoal entre elas.