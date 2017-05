A Xunta reitera o seu compromiso co mantemento do emprego e a actividade industrial na Costa da Morte

O director xeral de Enerxía e Minas, Ángel Bernardo Tahoces, reiterou este venres o "compromiso absoluto" da Xunta tanto coa "transparencia" no relativo a Ferroatlántica como co mantemento do emprego e a actividade industrial na comarca coruñesa de Costa da Morte.

O director xeral Ángel Bernardo Tahoces | Fonte: Europa Press

"Daremos conta de todo o que ocorra nun tema moi importante para Galicia", resolveu, en comisión parlamentaria, antes de negarse a seguir falando deste asunto ao obxectar que a pregunta do BNG que o trouxo ao Pazo do Hórreo non versaba sobre esta cuestión.

De feito, a nacionalista deixou ao carón o relativo á enerxía fotovoltaica para tentar saber que postura defenderá o goberno galego agora que Ferroatlántica xa solicitou formalmente a segregación das centrais hidroeléctricas do río Xallas. "Estamos moi preocupados. Van recibir ao comité de empresa?", inquiriu.

Ante o cambio de tema, o alto cargo da Xunta, exdiputado autonómico, blandió o regulamento da Cámara para advertir a Presas de que a súa pregunta "decaería" se non se centraba no asunto notificado por escrito. Sobre iso chamou a atención a continuación a presidenta da comisión, antes de retirar a palabra á nacionalista.

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA

A continuación, na mesma comisión, Tahoces respondeu a unha pregunta do deputado de En Marea Pancho Casal sobre os motivos polos que a Xunta non presentou "ningunha alegación" ao proxecto de construción dunha liña de alta tensión entre Abegondo e Eirís, na Coruña, e dunha subestación en Abegondo.

Respecto diso, pediu "de corazón" ao parlamentario esperar ao desenvolvemento da tramitación administrativa, tendo en conta que a Xunta non vai oporse de inicio a "unha infraestrutura vital para Galicia".