A Xunta dá 10 días a Vigo para completar a documentación para un informe da ordenación provisional urbanística

A Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio remitiu ao Concello de Vigo unha carta para que, no prazo de 10 días, remítalle "varia documentación" para completar a información que permita tramitar a solicitude para a emisión do informe urbanístico e ambiental da Ordenación Provisional de Vigo.

O pasado mes de abril o Concello olívico remitiu á Xunta o estudo para acollerse ás medidas provisionais de ordenación urbanística, un mecanismo aplicable a municipios co Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) anulado para poder desenvolver ámbitos de plan que non teñan defectos substantivos.

En concreto, agora os responsables da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo reclamaron a achega en formato vectorial dos planos de delimitación xa enviados, así como a xustificación da aprobación definitiva do proxecto de compensación dos ámbitos 'A-5-71 Metalúrxica', 'A-3-37 Tomás Paredes 1', e 'A-3-10 Esturáns'.

Ademais, indicaron que a proposta de ordenación provisional debe incluír a xustificación das modificacións necesarias para dar cumprimento ás sentenzas firmes recaídas durante a vixencia da PXOM anulado e que se atopen dentro do ámbito da ordenación.