O PSdeG alertou este venres sobre o elevado prezo do gasóleo en Galicia, que "leva tres anos seguidos" liderando o ranking en España a pesar de contar a comunidade cunha refinaría, un aspecto que a Xunta relacionou en parte coa nosa dispersión poboacional e con que o "alto" custo de instalar unha estación de servizo non depende das súas vendas.

Ángel Bernardo Tahoces No Parlamento | Fonte: Europa Press

"É un erro de base, desde o meu punto de vista", respondeu a Abel Losada o director xeral de Enerxía e Minas, Ángel Bernardo Tahoces, en comisión parlamentaria. De feito, referiu que existen grandes "asimetrías de prezos" nas gasolineiras galegas debido á localización física das mesmas.

Ao fío diso, reflexionou sobre a implantación territorial das estacións de servizo nunha comunidade coa poboación moi dispersa, o que dificulta delimitar un mercado de referencia, e cunha orografía que dificulta o transporte do combustible. Así é que pediu "non criminalizar aos gasolineros galegos que, en definitiva, crean emprego".

Dito isto, sinalou que a Xunta non pode intervir nos prezos do gasoil, pero si seguir apoiando a apertura de novas estacións de servizo para aumentar a competencia. Deste xeito, segundo as palabras de Tahoces, irase "consolidando" a baixada de prezos que empeza a rexistrarse.

CAMBADOS, CIDADE EUROPEA DO VIÑO

Por outra banda, na mesma comisión, o tamén socialista Julio Torrado recriminou á directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, a falta de implicación da Xunta na promoción do recoñecemento de Cambados como cidade europea do viño en 2017.

O alto cargo do Goberno galego negou esas acusacións antes de enumerar as distintas iniciativas de exaltación turística relacionadas coa enoloxía e a viticultura. Escusou a súa ausencia nos actos de Lisboa para promocionar a mencionada declaración de Cambados, denunciada por Torrado, en que non foi convidada.