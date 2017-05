SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 (EURROPA PRESS)

"O único que se necesita é un informe xurídico da asesoría xurídica da Deputación", remarcou Nava Castro tras participar na presentación da nova edición de 'Galicia coma unha bala' e tras ser preguntada polos medios respecto diso.

Neste sentido, explicou, tras destacar que a súa intención non é entrar nunha discusión coa presidenta provincial, que a Xunta ten, desde hai dous anos, un informe "favorable" da súa asesoría xurídica e que só falta o da Deputación pontevedresa. "Non temos resposta da asesoría xurídica da Deputación", indicou, para logo tachar a actuación da presidenta da Deputación de "desleal".

E é que Carmela Silva reprochou á directora de Turismo de Galicia as dificultades para poder implantar un modelo unificado de oficinas de información turística na provincia de Pontevedra.

Nava Castro apostou por "seguir defendendo a fusión": "O turista non entende de administracións, o que quere é que se de unha información". "É o que queremos facer en Pontevedra", asegurou.

Preguntada polo decreto autonómico que regula as vivendas de uso turístico, agradeceu ao persoal de Turismo o seu traballo atendendo todas as chamadas respecto diso. "Está a ir a bo ritmo", asegurou, para logo engadir que funcionan "máis" as solicitudes a man que as telemáticas para inscribirse no rexistro de actividades turísticas.

Cuestionada por se a visita da Comisión de Cultura do Parlamento galego ao Pazo de Meirás servirá para restituír as visitas, considera que "todo Ben de Interese Cultural ten que estar aberto, tal e como obriga a Lei de Patrimonio".