Atopan o bolso da ourensá desaparecida desde abril coas chaves e o seu DNI dentro

A Policía Nacional confirmou a aparición do bolso da ourensá Belén R.E., de 57 anos, que permanece desaparecida desde o pasado 7 de abril, coas chaves e o seu DNI dentro.

O bolso foi identificado en obxectos perdidos, onde chegara tras ser localizado por unha muller na fonte que hai no interior do cemiterio das Caldas, moi preto da estación de autobuses onde foi vista por un grupo de mozos en estado de alleamento.

Fontes da investigación sinalaron que o achado se produciu sobre as 14,00 horas do día 8 de abril cando unha muller o atopou na fonte que hai no interior do cemiterio das Caldas e entregoullo ao vixiante. O home levou o bolso a obxectos perdidos, onde estivo ata que o recibiu a Policía, o 10 de maio.

No interior do bolso atopábanse o DNI da muller desaparecida, cartóns de crédito, as chaves de casa e varios resguardos.

COLABORACIÓN CIDADÁ

Por parte da Policía considérase que tivo que haber unha persoa que atopou o bolso e colocouno xunto á fonte. O operativo de procura de Belén R.E. tenta atopar a esa persoa coa intención de situar o punto exacto onde puido achar o bolso antes de levalo ata o cemiterio.

Con este motivo facilitará unha imaxe do bolso aos medios de comunicación e pide a colaboración cidadá para tentar situalo na zona. Preto do cemiterio das Caldas atópanse a estación de autobuses, un dos últimos sitios onde foi vista, e o Río Miño, que xa foi peiteado por un helicóptero e unha lancha.

DESAPARICIÓN

Belén R.E. desapareceu do seu domicilio o 7 de abril, despois de haber ido a comer coa súa nai no domicilio desta na rúa Cardeal Quiroga, no centro da cidade.

Equipos de Protección Civil, Guardia Civil e Policía de Montaña colaboraron na procura da muller desaparecida, tanto na capital como na zona de Trives onde posuía un local de turismo rural.