TURISMO.- Os trens turísticos de Galicia suman dúas novas rutas esta edición, unha visitará A Coruña e a outra Ourense

A nova edición da campaña de trens turísticos, impulsada por Turismo de Galicia, Inorde e Renfe, incorporará este ano dúas novas rutas: unha que visitará a cidade herculina e outra que percorrerá a cidade das Burgas. En total, ofreceranse 11 itinerarios, que percorrerán boa parte da xeografía galega durante os meses de verán, de xuño a outubro, coa intención de "fomentar o turismo de calidade e sustentable".

A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro | Fonte: Europa Press

Así o explicou este venres pola mañá a directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, quen estivo acompañada polo presidente do Inorde, Rosendo Fernández; o xerente da área Comercial e Servizo de Atención ao Cliente de Renfe, Javier Díaz Trisac; e a delegada territorial da Xunta en Ourense, Marisol Díaz.

Tal e como explicou Nava Castro, a nova oferta chega con dúas novidades. En primeiro lugar, a 'Ruta Ourense termal e de compras', que combina o turismo polo centro histórico da cidade das Burgas, as Termas de Outariz e tempo libre para realizar compras opcionais pola cidade.

No segundo percorrido, 'Ruta descubrindo A Coruña', os viaxeiros poderán descubrir a cidade camiñando polo paseo marítimo e percorrendo as súas rúas.

A estes dous itinerarios súmanse a 'Ruta dos Faros', que percorre un dos grandes atractivos da costa galega e que este ano inclúe a visita ao Faro de Estaca de Bares e ao de Illa Pancha; a 'Ruta dos pazos e xardíns históricos', que vai desde Santiago ata Vigo para visitar o Castelo de Soutomaior e o Pazo de Quiñones de León, entre outras cousas; e a 'Ruta da Lamprea', que inclúe unha visita ao museo da lamprea ou á fortaleza de Salvaterra.

RUTA LUGO ROMANO

A este tres rutas súmase a 'Ruta Lugo Romano', que permite visitar o centro histórico de Lugo e o Balneario da cidade.

Como cada ano, os trens turísticos de Galicia tamén inclúen o cinco rutas que percorren as Denominacións de Orixe dos viños galegos, coa Ruta do Viño dá Ribeira Sacra, a das Rías Baixas, a de Monterrei, a do Ribeiro-Rías Baixas e a de Valdeorras-Ribeira Sacra.

En total, a edición deste ano conta con 11 itinerarios, con 56 saídas regulares, que se desenvolverán desde o 20 de xuño ata o 28 de outubro.

TREN PEREGRINO

Pola súa banda, o Tren Peregrino, cuxos billetes comezaron a comercializarse a semana pasada e que por terceiro ano consecutivo preséntase como alternativa para facer o Camiño de Santiago co hotel ao lombo, pois os viaxeiros teñen habitacións no tren, ten como orixe Madrid e como destino Santiago para o catro saídas deste ano, que serán os días 3, 10, 17 e 24 de agosto.

Durante o catro días (cinco noites), os viaxeiros que realicen o Camiño atravesarán as poboacións de Tui, O Porriño, Mos, Redondela, Arcade, San Amaro, Vilagarcía de Arousa, Cambados, O Grove, Caldas de Rei, Valga, Padrón e Teo, entre outros lugares.

Este ano, aqueles que o desexen poderán percorrer as etapas cuxa lonxitude sumada permita obter a Compostela ao final da viaxe. Para conseguila, os peregrinos deben acreditar realizar, polo menos, 100 quilómetros a pé, o que se pode lograr no tres etapas que contempla o programa do Tren Peregrino.