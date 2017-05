O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, interpretou que "é bo que a xente se vaia retratando", en alusión á postura adoptada polos senadores de En Marea na votación dunha iniciativa sobre infraestruturas que, entre outros puntos, inclúe que se garanta a chegada do AVE a Galicia en 2019.

O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda | Fonte: Europa Press

Manifestouno despois de que o pleno do Senado aprobase esta semana, co apoio do PP, PSOE e o PNV, unha moción pola que se insta ao Goberno a impulsar a execución de diversas infraestruturas na Comunidade Autónoma de Galicia e, concretamente, a acometer actuacións para que a alta velocidade chegue a Ourense no ano 2019.

A partir dunha moción proposta polo PSOE, os grupos parlamentarios chegaron a un acordo que os populares e socialistas cualificaron de "exemplo" de diálogo "para dar resposta aos intereses" dos galegos.

O texto modificado foi apoiado polo PP, PSOE, o PNV e pola maioría dos partidos que conforman o Grupo Mixto, mentres que contou coa abstención de ERC e do PDeCat, e cos votos en contra dos senadores de Unidos Podemos, incluídos dos galegos de En Marea, o que lles valeu duras críticas nas últimas horas.

"Ás veces é bo que a xente se vaia retratando", sinalou Rueda, preguntado respecto diso, convencido de que a postura dos senadores de En Marea é "unha mostra máis" de "en que consisten moitas das cousas que contan aquí as mareas de Podemos e o que despois fan por ter que cumprir instrucións de xente que pensa pouco en Galicia".

Na mesma liña que o seu xefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, que na pasada xornada acusou os senadores de En Marea de someterse aos "intereses" de Pablo Iglesias, Rueda apuntou que estes demostran "incoherencias continuamente" e que o ocorrido esta semana é "unha mostra máis" diso.